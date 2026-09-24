Cổ phiếu VTP của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post) tăng kịch biên độ trong phiên 24/9, bất chấp diễn biến không thuận lợi của thị trường chung. VTP đóng cửa tại 52.600 đồng/cp, tăng 6,9%, trong trạng thái trắng bên bán. Thanh khoản cao đột biến với gần 2,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

Không chỉ VTP, nhóm cổ phiếu "họ Viettel" cũng đồng loạt giao dịch tích cực trong phiên. VGI tăng gần 4% lên 83.500 đồng/cp, trong khi VTK tăng 2,2% lên 36.900 đồng/cp. Cổ phiếu CTR cũng tăng 2%, lên 74.100 đồng/cp.

Đáng chú ý, diễn biến tăng giá của VTP xuất hiện ngay sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Raj Subramaniam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành FedEx, tại New York. Cuộc gặp diễn ra chiều 23/9 theo giờ địa phương.

Tại cuộc gặp, ông Raj Subramaniam cho biết FedEx sẽ thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong quản lý rủi ro, tự động hóa và rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng chuyển phát nhanh và thương mại điện tử, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường toàn cầu. CEO FedEx cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ nâng cao năng lực vận tải và kết nối của Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông tin này đáng chú ý với VTP khi doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với FedEx từ tháng 4/2026. Theo thỏa thuận, Viettel Post trở thành Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc (National Network Provider - NNP) của FedEx tại Việt Nam, tận dụng mạng lưới nội địa của Viettel Post để hỗ trợ hoạt động giao nhận của FedEx.

Thỏa thuận hợp tác cũng hướng tới việc kết nối mạng lưới logistics trong nước với hệ thống toàn cầu của FedEx. Viettel Post cho biết hợp tác giúp doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong vận hành logistics, trong khi FedEx có thể tận dụng mạng lưới phủ rộng của đối tác tại Việt Nam.

Trước đó, Viettel Post và FedEx cho biết sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong logistics, gồm tự động hóa, AI, tối ưu hóa lộ trình và các giải pháp hỗ trợ thông quan. Viettel Post hiện vận hành hệ thống kho bãi với các công nghệ tự động hóa và robot trong khâu chia chọn.