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Một tổ chức muốn bán 2,5 triệu cổ phiếu Novaland

| | Thị trường chứng khoán

Một tổ chức muốn bán 2,5 triệu cổ phiếu Novaland

Lượng cổ phiếu đăng ký bán có giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Công đoàn cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ hoạt động của Công đoàn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 28/9 đến 26/10/2026.

Trước giao dịch, Công đoàn Novaland đang nắm giữ khoảng 4,23 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,176% vốn điều lệ. Nếu bán thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, tổ chức này sẽ giảm sở hữu xuống còn khoảng 1,73 triệu cổ phiếu, tương đương 0,072% vốn điều lệ.

Động thái đăng ký bán cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh thị giá NVL điều chỉnh khoảng 1 tuần qua. Tạm tính theo mức giá đóng cửa 12.200 đồng/cổ phiếu của phiên 24/9, lượng cổ phiếu đăng ký bán có giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Một tổ chức muốn bán 2,5 triệu cổ phiếu Novaland - Ảnh 1.

Diễn biến liên quan, mới đây, Novaland đã công bố thông tin về đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Theo phương án, Novaland dự kiến chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến huy động đạt gần 8.007 tỷ đồng.

Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua và cứ 3 quyền mua được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 08/10/2026 đến 29/10/2026. Quyền mua được phép chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ 08/10/2026 đến 26/10/2026.

Novaland cho biết toàn bộ gần 8.007 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty và các công ty con gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty Trách nhiệm hữu hạn No Va Thảo Điền thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

An Thái

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
NVL, Novaland

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