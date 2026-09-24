Ông Đỗ Quang Vinh bất ngờ rời HĐQT Vietravel Airlines

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố thông tin về việc thay đổi tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch HĐQT công ty. Theo đó, Vietravel Airlines không còn là tổ chức có liên quan đến ông Vinh kể từ ngày 18/8/2026, do ông không còn là Thành viên HĐQT tại hãng hàng không này.

Ông Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), nhà sáng lập T&T Group. Ngoài vị trí Chủ tịch SHS, ông Vinh còn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB.

Trước đó, ông Vinh gia nhập HĐQT Vietravel Airlines vào tháng 4/2025, trong đợt kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau khi các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái T&T Group trở thành cổ đông chiến lược của hãng hàng không này.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 1/4/2025, Vietravel Airlines thông qua việc kết thúc trước thời hạn nhiệm kỳ 2022–2027 của toàn bộ HĐQT và Ban Kiểm soát, đồng thời bầu HĐQT mới gồm 10 thành viên cho nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Đỗ Quang Vinh được bầu làm Thành viên HĐQT, trong khi em trai là ông Đỗ Vinh Quang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay ông Nguyễn Quốc Kỳ.

Việc hai con trai bầu Hiển cùng tham gia HĐQT đánh dấu bước chuyển trong cơ cấu quản trị Vietravel Airlines, sau khi T&T Group mở rộng đầu tư vào lĩnh vực hàng không. Trước đó, cuối năm 2024, hai doanh nghiệp thành viên của T&T Group là T&T Airlines, T&T SuperPort cùng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM đã tham gia thương vụ nhận chuyển nhượng cổ phần tại Vietravel Airlines. Ông Đỗ Quang Vinh đồng thời giữ vị trí Chủ tịch BVIM.

Đáng chú ý, sự thay đổi diễn ra khi Vietravel Airlines đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng đội bay. Ngày 21/9 vừa qua, hãng tiếp nhận thêm một máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Máy bay có cấu hình 228 ghế, dự kiến chính thức khai thác từ ngày 1/10 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật.

Cùng thời điểm, Vietravel Airlines dự kiến mở hai đường bay mới từ TP.HCM đến Hải Phòng và Thanh Hóa từ ngày 1/10, đồng thời chuẩn bị khai thác đường bay quốc tế thường lệ Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc).

Ở chiến lược dài hạn, Vietravel Airlines và Airbus vừa trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321. Các bên dự kiến tiến tới ký kết hợp đồng mua máy bay, với những đợt bàn giao đầu tiên bắt đầu từ năm 2029.

Hiện ông Đỗ Vinh Quang vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, trực tiếp tham gia các hoạt động mở rộng đội bay và triển khai chiến lược phát triển của hãng.



