KSB được cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 5ha đất để thực hiện dự án

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định cho thuê và cho phép Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (MCK: KSB, sàn HoSE) chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ lộ thiên tại mỏ đá xây dựng Tam Lập 3 tại xã Phú Giáo, TP.HCM.

Theo đó, UBND TP cho KSB thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ lộ thiên tại mỏ đá xây dựng Tam Lập 3, xã Phú Giáo, TP.HCM, với tổng diện tích 56.018,8 m².

Cụ thể, cho thuê 3.621,6 m² đất suối, mương xen kẹt do Nhà nước quản lý; cho phép chuyển mục đích sử dụng 52.397,2 m² đất trồng cây lâu năm sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, trong đó có 6.495,7 m² đất thuộc hành lang bảo vệ suối, mương theo hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm. Mục đích sử dụng đất là để cho hoạt động khoáng sản. Thời hạn sử dụng đất kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến ngày 3/4/2033.

UBND TP yêu cầu Sở, ngành xác định mốc giới, tổ chức bàn giao đất trên thực địa theo đúng vị trí, ranh giới, diện tích và sau khi hoàn thành các điều kiện, thủ tục theo quy định; xác định tiền thuê đất; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch; kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật;...

KSB thực hiện đúng nội dung dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và các quyết định điều chỉnh còn hiệu lực; tổ chức cắm ranh mốc giới khu đất thực hiện dự án trên thực địa, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Phú Giáo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư và các nghĩa vụ khác theo quy định; sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích và thời hạn được cho phép; không sử dụng đất ngoài phạm vi được cơ quan có thẩm quyền xác định.

Tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các quy định liên quan; thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước, hành lang bảo vệ suối, mương, tiêu thoát nước, an toàn công trình và khắc phục hậu quả nếu xảy ra vi phạm theo quy định.