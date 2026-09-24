Công ty đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm

Ngày 23/9/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã: DCM), đơn vị thành viên của PETROVIETNAM, đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tại trụ sở chính ở Cà Mau.

Tại phần thảo luận, Ban lãnh đạo PVCFC đã hé lộ về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm nay. Cụ thể, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của công ty ghi nhận tăng trưởng trên 10%, trong đó lợi nhuận có kết quả tích cực, tạo nền tảng để tổng công ty hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2026.

Trước đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, DCM đạt doanh thu gần 12.000 tỷ đồng, tăng 27%, và lãi ròng bứt phá lên mức gần 1.860 tỷ đồng, tăng trưởng 55%. Kết quả này giúp Doanh nghiệp sớm vượt tới 57% mục tiêu lãi sau thuế cả năm, dù mới thực hiện được 68% kế hoạch doanh thu.

Ban lãnh đạo cũng chia sẻ thêm, trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động SXKD của công ty chịu áp lực khi giá dầu tăng khoảng 30%, giá khí tăng 27% so với kế hoạch, trong khi giá phân bón tăng khoảng 20%. Cùng với ảnh hưởng của thời tiết, giá phân bón và giá nông sản, sản lượng tiêu thụ tại thị trường trong nước giảm so với năm 2025.

Về mục tiêu tài chính, Phân bón Cà Mau kỳ vọng doanh thu tăng trưởng bình quân 11%/năm trong giai đoạn 2031-2035, sau đó duy trì tốc độ tăng trưởng 2-4%/năm trong giai đoạn 2036-2050. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoạt động kinh doanh quốc tế đóng góp 31-40% tổng doanh thu, trong khi các sản phẩm mới dự kiến chiếm 42-68% doanh thu trong giai đoạn 2031-2050.

Tại Đại hội, ông Văn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐQT PVCFC nhấn mạnh, PVCFC tập trung vào ba lĩnh vực chính gồm sản xuất – kinh doanh phân bón; khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch. Tổng Công ty định hướng phát triển từ nền tảng sản xuất phân bón sang cung cấp các giải pháp toàn diện trong chuỗi giá trị nông nghiệp, ứng dụng công nghệ và mở rộng sang những lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới.

Đến năm 2050, PVCFC hướng tới trở thành doanh nghiệp tích hợp nông nghiệp – công nghệ sinh học hàng đầu khu vực, đóng vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và khu vực.

Một nội dung quan trọng được cổ đông thông qua là sửa đổi bổ sung số 12 Hợp đồng mua bán khí số 3918/HĐ-DKVN giữa PVCFC và PV GAS, đưa nguồn khí Nam Du – U Minh vào phạm vi hợp đồng. Đây là cơ sở để các bên triển khai các bước tiếp theo, hướng tới bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài cho hoạt động sản xuất urê của Nhà máy Đạm Cà Mau.

Song song đó, Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong đó bổ sung khí công nghiệp phù hợp với dự án sản xuất, kinh doanh khí công nghiệp tại Nhà máy Đạm Cà Mau; đồng thời bổ sung hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức và phát triển logistics phục vụ chuỗi cung ứng trong thời gian tới.