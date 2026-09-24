Phân lân Văn Điển chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (Phân lân Văn Điển, MCK: VAF, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Phân lân Văn Điển dự kiến phát hành gần 3,77 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ảnh minh họa: VAF

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 37,7 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Phân lân Văn Điển.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Trong một diễn biến khác, 28/10/2026 tới đây, Phân lân Văn Điển sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được thực hiện vào ngày 29/11/2026 tại trụ sở công ty ở đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, Hà Nội. Nội dung họp nhằm quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, mới đây ông Trần Thắng đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Phân lân Văn Điển, lý do là theo yêu cầu về công tác cán bộ của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đồng thời, Phân lân Văn Điển cũng đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Thắng do được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Phân lân Ninh Bình kể từ ngày 3/9/2026.

Được biết, ông Trần Thắng (SN 1985) có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện và Trung cấp chính trị, được bổ nhiệm vào HĐQT của Phân Lân Văn Điển kể từ ngày 14/4/2023 và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/8/2023.