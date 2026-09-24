Giá vàng giảm sâu, một thế lực tranh thủ "gom hàng"

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust, quỹ vàng lớn nhất thế giới đã mua ròng 8,6 tạ vàng trong phiên 23/9, nâng lượng vàng nắm giữ lên mức 1.057 tấn. Đây là phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp của quỹ.

Giá vàng trên sàn Kitco vừa trải qua phiên 23/9 giảm sâu hơn 1,6%, qua đó đóng cửa lùi xuống mốc 4.287 USD/ounce. Chỉ số PMI của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, và khiến các nhà giao dịch dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10 cao hơn, điều này gây áp lực lên giá vàng.

Cụ thể, chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ tháng 9 tăng lên 58,4 điểm, từ 56 điểm trong tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 7/2021. Trong đó, PMI sản xuất tăng từ 53,9 lên 57 điểm, còn PMI dịch vụ tăng từ 56,5 lên 58,7 điểm. Đáng chú ý, chỉ số chi phí đầu vào tăng lên 66,4 điểm, cao nhất kể từ tháng 10/2022.

Dữ liệu kinh tế tích cực khiến kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất gia tăng. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện phản ánh xác suất Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 10 ở khoảng 66-70,9%, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 53% vào đầu phiên. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,106%, cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm lên gần 4,9%. Đồng USD cũng tăng giá so với một loạt đồng tiền chủ chốt, qua đó tạo thêm sức ép lên vàng – tài sản không sinh lãi.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần công bố ngày 24/9 và báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, cùng chỉ số tâm lý người tiêu dùng cuối cùng của Mỹ công bố ngày 25/9. Đây sẽ là những dữ liệu tiếp theo được giới đầu tư theo dõi để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed và diễn biến giá vàng.