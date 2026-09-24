Cổ phiếu Grab rơi xuống đáy 3 năm

Các lãnh đạo cấp cao của Grab đã mua tổng cộng hơn 30 triệu USD cổ phiếu của công ty trong tuần này, ngay sau khi giá cổ phiếu của tập đoàn gọi xe và dịch vụ tài chính có trụ sở tại Singapore rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm.

Cổ phiếu Grab đã giảm khoảng 50% trong vòng một năm qua, xuống còn 2,74 USD vào ngày 18/9 – mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023.

Đà giảm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Grab công bố kế hoạch mua lại Atome Financial, một công ty cung cấp dịch vụ mua trước, trả sau (BNPL). Thương vụ có thể định giá Atome lên tới 4,5 tỷ USD.

Cùng thời điểm công bố thương vụ, Grab cho biết sẽ triển khai chương trình mua lại khoảng 900 triệu USD cổ phiếu trong vòng 12 tháng tới. Tuy nhiên, thông tin được công bố ngày 15/9 không giúp giá cổ phiếu đảo chiều ngay lập tức.

Đến ngày 21/9, CEO Grab Anthony Tan đã mua số cổ phiếu trị giá khoảng 30 triệu USD. Chủ tịch Alex Hungate cũng mua thêm khoảng 867.000 USD cổ phiếu, theo hồ sơ công bố lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Động thái mua vào của các lãnh đạo diễn ra ngay trước khi cổ phiếu Grab phục hồi 8,9% trong phiên 22/9.

Tại cuộc họp toàn thể công ty diễn ra cùng ngày, ông Anthony Tan nhấn mạnh rằng hành động mua cổ phiếu thể hiện niềm tin của ông vào doanh nghiệp. “Tôi đã chứng minh bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói… Tôi tin tưởng vào chiến lược và định hướng của chúng ta”, ông Tan nói.

Việc lãnh đạo Grab trực tiếp mua lượng lớn cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh thị trường đang đánh giá lại thương vụ Atome Financial cũng như chiến lược mở rộng mảng dịch vụ tài chính của Grab. Thương vụ này được kỳ vọng giúp Grab tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng, trong khi chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 900 triệu USD nhằm hỗ trợ giá trị cho cổ đông trong 12 tháng tới.

Theo The Straits Times