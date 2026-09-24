Làm ô điện giá chỉ từ 123 triệu đồng, tiềm lực của TMT Group mạnh cỡ nào?

Mẫu ô tô điện E2 gây chú ý khi được TMT dự kiến định giá từ 123 triệu đồng.

Tham vọng ô tô điện rẻ nhất thị trường

Ngày 22/9, TMT Motors công bố kế hoạch đưa ra thị trường 5 mẫu xe điện mới, sớm nhất vào cuối năm 2026. Hiện các mẫu xe này đang được hoàn thiện và doanh nghiệp chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thương mại hóa.

Danh mục sản phẩm gồm 3 mẫu xe con cỡ nhỏ E2, E3, E5 và 2 mẫu xe thương mại Q5, Q7. Mức giá dự kiến nằm trong khoảng 123-295 triệu đồng, tùy phiên bản.

Trong đó, E2 gây chú ý khi được TMT dự kiến định giá từ 123 triệu đồng. Nếu được bán ra đúng mức giá này, mẫu xe sẽ thuộc nhóm ô tô mới có giá thấp nhất trên thị trường Việt Nam.

Không chỉ 5 mẫu xe trên, TMT còn dự kiến giới thiệu Nano S05 với giá khoảng 148 triệu đồng vào cuối năm 2026. Doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu mở rộng sang mảng xe máy điện, với kế hoạch đưa sản phẩm thương mại ra thị trường vào cuối năm nay hoặc trong năm 2027.

Với mức giá khởi điểm dự kiến 123 triệu đồng, E2 có giá bán nằm trong khoảng thường thấy ở nhóm xe tay ga cao cấp.

Gần 50 năm hoạt động trong ngành ô tô, đang mở rộng sang cả hệ thống trạm sạc

TMT Motors là doanh nghiệp có lịch sử lâu năm trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam với thế mạnh truyền thống ở mảng xe thương mại như xe tải, xe ben, xe thùng và xe đầu kéo.

Tiền thân của TMT Motors là Công ty Vật tư trực thuộc Cục Cơ khí - Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập ngày 27/10/1976.

Sau quá trình hoạt động, doanh nghiệp xây dựng hệ thống sản xuất, phân phối và dịch vụ xe tải trên toàn quốc. TMT hiện là đối tác chiến lược của Tata Motors (Ấn Độ) cùng DFSK và Sinotruk (Trung Quốc).

Theo thông tin doanh nghiệp công bố trên website, TMT đang sở hữu nhà máy có diện tích 200.000 m², công suất 30.000 xe/năm/ca và mạng lưới hơn 50 đại lý. Công ty cho biết đang chiếm khoảng 50% thị phần xe tải ben Sinotruk tại Việt Nam.

Những năm gần đây, TMT từng bước mở rộng từ lĩnh vực xe thương mại sang ô tô điện và xe cá nhân.

Năm 2023, doanh nghiệp bắt tay với liên doanh SAIC - General Motors - Wuling (SGMW) của Trung Quốc để lắp ráp và phân phối ô tô điện Wuling tại Việt Nam. Sau Wuling HongGuang Mini EV, danh mục sản phẩm được mở rộng thêm với Bingo, Macaron và Grango.

Cùng với hoạt động kinh doanh ô tô điện, TMT còn phát triển hạ tầng sạc thông qua TMT - EGREEN.

Doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất toàn bộ tiến độ lắp đặt các trụ sạc thuộc giai đoạn đầu tại khu vực miền Nam trong 3 tháng, đồng thời tiếp tục triển khai hệ thống tại miền Bắc và miền Trung.

TMT đặt mục tiêu đưa 2.100 trụ sạc vào vận hành trên toàn quốc trước ngày 31/12/2026 và nâng quy mô lên 30.000 trụ vào năm 2030.

Mục tiêu doanh thu 3.652 tỷ đồng trong năm nay

Sau giai đoạn kinh doanh khó khăn, kết quả tài chính của TMT đã có sự cải thiện.

Năm 2024, công ty đạt gần 2.326 tỷ đồng doanh thu thuần nhưng lỗ sau thuế hơn 325 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu giảm xuống khoảng 2.104 tỷ đồng, song TMT đã quay lại có lãi với lợi nhuận sau thuế gần 63 tỷ đồng.

Đà phục hồi tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm 2026. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy doanh thu thuần lũy kế của TMT đạt hơn 1.100 tỷ đồng, giảm khoảng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 63,65 tỷ đồng, tăng hơn 16%.

Riêng quý II, doanh thu thuần đạt gần 592 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 31,75 tỷ đồng, tăng khoảng 50%.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của doanh nghiệp vẫn còn áp lực. Đến ngày 30/6/2026, dư nợ vay của TMT ở mức gần 855 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với đầu năm. Chi phí lãi vay trong quý II cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cho cả năm 2026, TMT đặt mục tiêu doanh thu 3.652 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 217 tỷ đồng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 30% kế hoạch lợi nhuận năm.