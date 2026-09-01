TMT chuẩn bị ra mắt loạt xe điện giá từ 123 triệu đồng

Ngày 22/9, Công ty Cổ phần Ôtô TMT (TMT Motors, mã chứng khoán: TMT) công bố kế hoạch giới thiệu 5 mẫu xe điện mới, dự kiến ra mắt sớm nhất vào cuối năm 2026. Các sản phẩm đang trong giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi đưa ra thị trường.

Theo kế hoạch, danh mục xe điện mới của TMT gồm 3 mẫu xe con cỡ nhỏ E2, E3 và E5, cùng 2 mẫu xe thương mại Q5 và Q7. Giá bán dự kiến dao động từ 123 triệu đồng đến 295 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT TMT Bùi Văn Hữu cho biết mẫu E2 dự kiến có giá 123 triệu đồng. Nếu được thương mại hóa với mức giá này, E2 sẽ nằm trong nhóm ôtô mới có giá bán thấp nhất tại thị trường Việt Nam. Ôtô giá rẻ nhất thị trường hiện nay là VinFast VF 2 và Minio Green đều ở mức 188 triệu đồng.

Ba mẫu E2, E3 và E5 được thiết kế với cấu hình 4 cửa, hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày của khách hàng cá nhân như đi làm, đưa đón con và mua sắm.

Trong khi đó, Q5 phục vụ hoạt động đưa đón khách tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf và khu vui chơi. Mẫu Q7 được phát triển cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa, phục vụ hoạt động kinh doanh và giao nhận trong phạm vi ngắn.

Điểm chung của các sản phẩm này là được thiết kế theo định hướng xe điện tốc độ thấp, với vận tốc dự kiến khoảng 35 km/h hoặc cao hơn đôi chút. TMT hiện chưa công bố thông số chi tiết về kích thước, công suất động cơ, dung lượng pin và quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc.

Bên cạnh 5 mẫu xe kể trên, TMT còn lên kế hoạch trình làng mẫu Nano S05 với giá dự kiến 148 triệu đồng vào cuối năm 2026. Doanh nghiệp cũng đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xe máy điện, với mục tiêu đưa sản phẩm thương mại ra thị trường vào cuối năm 2026 hoặc trong năm 2027.

Lãi hơn 63 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026

TMT là doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối xe thương mại, đặc biệt là xe tải. Những năm gần đây, công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ôtô điện, từng bước mở rộng sang phân khúc xe cá nhân.

Năm 2023, TMT hợp tác với liên doanh SAIC - General Motors - Wuling (SGMW) để lắp ráp và phân phối ôtô điện Wuling tại Việt Nam. Mẫu xe đầu tiên được giới thiệu là Wuling HongGuang Mini EV, sau đó doanh nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục với các sản phẩm như Bingo, Macaron và Grango.

Song song với hoạt động kinh doanh ôtô, TMT đang phát triển hệ thống trạm sạc thông qua TMT - EGREEN, đồng thời chuẩn bị đưa ra thị trường các dòng xe điện mang thương hiệu riêng.

Về kết quả kinh doanh, sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn, tình hình tài chính của TMT đã có dấu hiệu cải thiện.

Năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 2.326 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 325 tỷ đồng. Sang năm 2025, doanh thu giảm còn khoảng 2.104 tỷ đồng nhưng công ty đã có lãi trở lại, với lợi nhuận sau thuế đạt gần 63 tỷ đồng.

Đà phục hồi lợi nhuận tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm 2026. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, TMT ghi nhận doanh thu thuần lũy kế đạt hơn 1.100 tỷ đồng, giảm khoảng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 63,65 tỷ đồng, tăng hơn 16%.

Riêng quý II/2026, doanh thu thuần đạt gần 592 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 31,75 tỷ đồng, tăng khoảng 50%.

Dù lợi nhuận cải thiện, áp lực tài chính của doanh nghiệp vẫn hiện hữu. Tại thời điểm 30/6/2026, dư nợ vay của TMT ở mức gần 855 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với đầu năm. Chi phí lãi vay trong quý II cũng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Năm 2026, TMT đặt mục tiêu doanh thu 3.652 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 217 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm