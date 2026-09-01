Đại gia tiền số Hàn Quốc đổ hơn 2.000 tỷ đồng làm resort 5 sao ở Việt Nam

Theo Yonhap Infomax, Bithumb Asset - công ty thuộc hệ sinh thái sàn tiền số Bithumb - vừa rót thêm khoảng 2.150 tỷ đồng vào Asia Estate để thúc đẩy dự án resort tại Việt Nam.

Asia Estate là công ty con do Bithumb Asset sở hữu 100%. Sau đợt tăng vốn mới, tổng số tiền Bithumb Asset đã đầu tư vào doanh nghiệp này tăng lên khoảng 3.250 tỷ đồng.

Khoản vốn mới sẽ được Asia Estate sử dụng cho các giao dịch liên quan tới dự án. Cụ thể, công ty dự kiến chi khoảng 1.310 tỷ đồng để mua 100% Goldburger Company, đồng thời cho Goldburger vay dài hạn thêm khoảng 786 tỷ đồng để phát triển bất động sản tại Việt Nam. Khoản vay có lãi suất 4-6%/năm, dự kiến kéo dài từ tháng 1/2027 đến thời điểm resort mở cửa vào năm 2029.

Hồi sinh khu resort ở Hội An

Dự án được nhắc tới là SUNYATA , phát triển trên nền khu nghỉ dưỡng Golden Sand trước đây tại Hội An.

Yonhap Infomax cho biết hệ sinh thái Bithumb bắt đầu đầu tư vào dự án từ năm 2022 thông qua Asia Estate, khi mua Golden Sand Resort với giá quy đổi khoảng 690 tỷ đồng. Sau đó, các hạng mục cũ được tháo dỡ để chuẩn bị phát triển khu nghỉ dưỡng mới, nhưng quá trình triển khai kéo dài do phải hoàn thiện kế hoạch xây dựng và vận hành.

Tại Việt Nam, pháp nhân đứng sau dự án là Công ty CP Thương mại Dịch vụ Cát Vàng, doanh nghiệp thành lập từ năm 2006 và đặt trụ sở tại Đà Nẵng.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thay đổi tháng 7/2025 cho thấy Cát Vàng có vốn điều lệ gần 95 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài chiếm 99,15%.

Đáng chú ý, cơ cấu sở hữu của pháp nhân dự án đã thay đổi mạnh trong năm 2025. Vốn điều lệ Công ty Cát Vàng tăng từ 80 tỷ đồng lên gần 95 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ vốn nước ngoài tăng từ 49% lên 99,15%. Goldburger trở thành cổ đông lớn nhất với 57,88% vốn; World Group Investments Limited nắm 41,27%.

Người đại diện pháp luật của Cát Vàng hiện là ông Kim Moo Joong, quốc tịch Hàn Quốc, giữ chức Tổng giám đốc. Ông Kim cũng là người được Goldburger ủy quyền đại diện phần vốn của doanh nghiệp này tại Cát Vàng.

Theo website của Goldburger, Golden Sand Resort được doanh nghiệp này tiếp quản vào năm 2023 và đang được tái phát triển thành SUNYATA, khu nghỉ dưỡng 5 sao ven biển Cửa Đại mang thương hiệu Conrad Hilton.

Phía Bithumb cho biết đợt tăng vốn lần này được thực hiện do quy mô đầu tư tăng lên, trong đó có số lượng phòng, cùng chi phí xây dựng và nhân công cao hơn dự kiến.

Doanh nghiệp cũng xác nhận đã ký thỏa thuận hợp tác với Hilton và đang triển khai dự án với mục tiêu khai trương chính thức vào năm 2029.

Trước đợt rót vốn mới, Bithumb đã nhiều lần bổ sung vốn cho Asia Estate để duy trì dự án. Yonhap Infomax cho biết trong thời gian dự án chưa được triển khai đầy đủ, Asia Estate gần như chưa tạo ra doanh thu riêng đáng kể.

Báo Hàn Quốc cũng lưu ý dự án vẫn có khả năng cần thêm vốn trong khoảng 3 năm còn lại trước khi mở cửa, do tiếp tục phát sinh chi phí xây dựng và chuẩn bị vận hành.

Ngoài bất động sản nghỉ dưỡng, Bithumb gần đây cũng tăng hiện diện tại Việt Nam trong lĩnh vực tài sản số. Tháng 5/2026, sàn tiền số Hàn Quốc này công bố hợp tác với SSI Digital, tập trung vào công nghệ vận hành sàn giao dịch, lưu ký tài sản số và quản trị rủi ro.