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Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng phiên VN-Index rơi 26 điểm, "xả" mạnh một cổ phiếu bluechip

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng phiên VN-Index rơi 26 điểm, "xả" mạnh một cổ phiếu bluechip

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 864 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Sau phiên hồi phục, VN-Index đảo chiều giảm mạnh hơn 26 điểm xuống 1.775 điểm. Thanh khoản neo mức thấp với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 16.600 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 864 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 916 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 182 tỷ đồng. Theo sau, GAS và STB là mã tiếp theo được gom mạnh 26 và 24 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng phiên VN-Index rơi 26 điểm, "xả" mạnh một cổ phiếu bluechip - Ảnh 1.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 349 tỷ đồng. Theo sau là VIC và VPB lần lượt bị bán ròng 176 tỷ đồng và 114 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NVB xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, TNG.

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng phiên VN-Index rơi 26 điểm, "xả" mạnh một cổ phiếu bluechip - Ảnh 2.

(Nguồn Vietcap)


Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 2 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 1 tỷ, KSF, PVI bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 45 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 41 tỷ đồng. Theo sau, HNG và QNS cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng phiên VN-Index rơi 26 điểm, "xả" mạnh một cổ phiếu bluechip - Ảnh 3.

(Nguồn: Vietcap)

Ngược chiều, VEA bị khối ngoại bán ròng 0,4 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VNB, F88,...

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
khối ngoại

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