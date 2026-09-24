Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" hàng trăm tỷ đồng trong phiên 24/9

Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên 24/9. Áp lực bán gia tăng mạnh dần đến cuối phiên, thanh khoản tăng khi giá giảm. Kết phiên VN-Index giảm 26,56 điểm (-1,47%) về mức 1.775,09 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 864 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 283 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 159 tỷ đồng. Theo sau là HPG (33 tỷ), FPT (27 tỷ), VIC (20 tỷ), SAM và MSN cùng 19 tỷ, STB (16 tỷ), VNM (12 tỷ), MWG và LPB cùng 11 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MSB với giá trị -35 tỷ đồng, tiếp theo là PNJ (-27 tỷ), VTP (-14 tỷ), FRT (-10 tỷ) và ACB (-6 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VCB và VHM cùng -5 tỷ, TCB và TCX cùng -4 tỷ, TPB (-3 tỷ đồng).