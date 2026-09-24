Hàn Quốc: Lỗi phần mềm khiến nhiều tủ lạnh thông minh của Samsung sập nguồn trước kỳ nghỉ Trung thu

Sự việc chỉ ghi nhận cục bộ tại thị trường Hàn Quốc trên một số mẫu Bespoke AI 4 cửa. Samsung Electronics đã lập tức dừng cập nhật, cử đội phản ứng khẩn cấp hỗ trợ sửa chữa miễn phí và xem xét phương án bồi thường.

Theo tờ Korea JoongAng Daily và các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một số dòng tủ lạnh thông minh Bespoke AI của Samsung Electronics tại thị trường nội địa Hàn Quốc đã gặp sự cố mất nguồn hoặc màn hình không phản hồi sau khi nhận bản cập nhật phần mềm qua ứng dụng SmartThings.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngay trước thềm Tết Trung thu (Chuseok) - một trong những kỳ nghỉ lễ truyền thống quan trọng nhất tại Hàn Quốc, thời điểm các gia đình bản địa tích trữ lượng lớn thực phẩm phục vụ sum họp.

Nguyên nhân kỹ thuật: Gửi nhầm tệp thử nghiệm nội bộ

Thông tin chính thức từ Samsung Electronics cho biết, nguyên nhân không bắt nguồn từ lỗi phần cứng hay sự cố hệ thống diện rộng của nền tảng SmartThings. Thay vào đó, trong đợt cập nhật chiều ngày 22/9, một tệp phần mềm thử nghiệm nội bộ đã vô tình bị phân phối nhầm đến một số thiết bị của người dùng tại Hàn Quốc.

Các mẫu máy ghi nhận sự cố chủ yếu thuộc dòng tủ lạnh 4 cửa Bespoke AI (như mã RM70F và RM80F) ra mắt từ năm 2024. Theo các trang tin công nghệ quốc tế như CNET, sự cố này mang tính cục bộ và hoàn toàn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tương tự nào tại các thị trường ngoài Hàn Quốc.

Động thái xử lý và phương án hỗ trợ của hãng

Ngay sau khi phát hiện sai sót, Samsung Electronics đã lập tức thu hồi và ngừng phân phối bản cập nhật lỗi. Nhằm giảm thiểu bất tiện cho khách hàng trong dịp nghỉ lễ Chuseok:

Thành lập đội phản ứng khẩn cấp: Đội ngũ kỹ thuật được huy động để tiếp nhận xử lý trực tiếp cho các khách hàng gặp lỗi nguồn và màn hình, đồng thời chủ động liên hệ với các chủ sở hữu thiết bị bị ảnh hưởng.

Sửa chữa miễn phí 100%: Hãng cam kết toàn bộ chi phí kiểm tra và khắc phục lỗi phần mềm do sự cố này đều được miễn phí hoàn toàn.

Xem xét bồi thường thực phẩm: Samsung Electronics đang xây dựng phương án xem xét đền bù thiệt hại đối với số thực phẩm bị hư hại do thiết bị mất nguồn làm gián đoạn hệ thống làm mát.

Tuy vậy, truyền thông Hàn Quốc nhận định việc xác định định mức đền bù sẽ gặp một số thách thức nhất định. Trong khi các mặt hàng tươi sống mua tại siêu thị có thể dễ dàng đối chiếu qua hóa đơn, thì những món ăn truyền thống gia đình tự chế biến nhân dịp lễ lại rất khó để định giá bằng tiền mặt một cách chính xác.

Đại diện Samsung Electronics tại Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để giảm thiểu bất tiện cho khách hàng trong dịp lễ Chuseok, đồng thời triển khai nhân sự nhanh nhất có thể để khôi phục hoạt động cho các thiết bị gặp sự cố."

Tổng hợp từ Korea JoongAng Daily, SBS News và CNET