AI có thể gây hại cho trẻ em hơn mạng xã hội

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Trẻ em đang tiếp cận AI ngày càng sớm, nhưng những biện pháp bảo vệ lại chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Cựu Phó Chủ tịch phụ trách an toàn của Google Tom Siegel cảnh báo, những rủi ro này có thể còn nghiêm trọng hơn cả mạng xã hội.

Theo ông Tom Siegel, ngành công nghệ đang lặp lại sai lầm cũ khi chạy đua phát triển các tính năng AI mà thiếu rào chắn bảo vệ.

Trẻ em sử dụng chatbot AI hàng ngày có thể bị ảnh hưởng đến khả năng tư duy phản biện, đồng thời đối mặt với các rủi ro về tâm lý và nội dung không phù hợp.

Ông kêu gọi các công ty công nghệ tăng cường xác minh độ tuổi, bổ sung công cụ bảo vệ trẻ em và cho phép tắt các tính năng AI đối với nhóm người dùng này. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ trẻ em đang xây dựng những tiêu chuẩn độc lập để đánh giá mức độ an toàn của các công cụ AI.