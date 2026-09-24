Bức tường bê tông nặng 3.500 tấn đổ sập hoàn toàn, 5.800 người hò reo vì thành công vang dội, siêu công trình 15.800 tỷ đồng báo tin vui

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Theo Railway Technology, tuyến đường sắt ngầm U5 là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhất của Implenia tại thị trường châu Âu.

Tuyến đường sắt ngầm U5 tại Berlin, Đức, đã được mở rộng từ Hönow, đi qua Alexanderplatz đến Cổng Brandenburg (Brandenburger Tor), qua đó hình thành tuyến U5 mới. Tuyến đường mới sẽ khép lại khoảng trống giữa các tuyến U5 và U55 hiện hữu, tạo ra một kết nối trực tiếp từ các khu vực phía đông Berlin tới nhà ga trung tâm, khu vực trung tâm thành phố và khu chính phủ.

Dự án với tổng mức đầu tư ước tính 525 triệu euro (594,3 triệu USD, khoảng 15.500 tỷ đồng). Dự án bắt đầu xây dựng vào năm 2012. Chỉ dài khoảng 2,2 km, nhưng đoạn hầm này có ý nghĩa lớn với mạng lưới giao thông Berlin. Khi hoàn thành, U5 trở thành tuyến chạy liên tục khoảng 22 km, kết nối khu vực phía Đông thành phố với trung tâm, Brandenburger Tor và Hauptbahnhof.

Dự án gồm 2 đường hầm và 3 nhà ga mới: Rotes Rathaus, Museumsinsel và Unter den Linden. Hơn 5.800 người đã tham gia công trường kể từ năm 2012. Điều đáng chú ý là để xây 2,2 km đường hầm giữa trung tâm lịch sử Berlin, các kỹ sư phải xử lý từ khảo sát nước ngầm đến những lớp đất nằm dưới sông Spree.

Phần hầm chính được đào bằng máy TBM, dài 74 m, nặng khoảng 700 tấn, đường kính bánh cắt 6,7 m. Hai ống hầm dài khoảng 1,6 km mỗi ống được đào trong hai giai đoạn, từ năm 2013 đến 2015. Trong điều kiện thuận lợi, Bärlinde có thể đào hơn 20 m/ngày.

Nhưng lòng đất Berlin không phải một khối địa chất đồng nhất. Có đoạn máy đi qua sỏi tương đối thuận lợi, có đoạn gặp đá lớn, trong khi nước ngầm và các công trình lịch sử nằm ngay phía trên khiến việc kiểm soát độ ổn định trở nên đặc biệt quan trọng.

Thách thức lớn nhất lại nằm ở Museumsinsel, nhà ga nằm dưới khu vực có sông Spree, Spreekanal và nhiều công trình lịch sử. Mực nước ngầm tại đây có thể chỉ cách mặt đất khoảng 2 m, trong khi nhà ga phải được xây ở độ sâu khoảng 45 m. Đào một hố lớn từ trên xuống vì thế tiềm ẩn rủi ro đối với mặt đất và các công trình phía trên.

Hàng loạt lỗ khoan dài khoảng 105 m được tạo ra để đưa hệ thống ống làm lạnh xuống lòng đất. Dung dịch calcium chloride ở khoảng -37 đến -40°C được bơm qua các ống, dần tạo thành một khối đất đóng băng bao quanh khu vực thi công.

Tháng 3/2017, dự án bước vào một khoảnh khắc mang tính biểu tượng, đường hầm mới phải được nối với ga Brandenburger Tor của tuyến U55. Vật cản cuối cùng là một bức tường bê tông lớn. Sau khi khoảng 22.500 tấn cát được đào bỏ, 3.550 tấn khối bê tông được phá sập, khoảng 7.400 tấn bê tông phun được sử dụng để gia cố tại Museumsinsel, dự án đã gần như hoàn thiện.

Ngày 22/3/2017, đội thi công tổ chức sự kiện phá thông hầm, cả công trường vỡ òa. Sau hàng năm trời sử dụng máy TBM nặng 700 tấn để khoét xuyên lòng Berlin, bước cuối cùng để hai tuyến hầm gặp nhau lại được thực hiện bằng con người và công cụ phá bê tông.

Đằng sau công trường là một hệ thống vận hành dựa nhiều vào dữ liệu. Công nhân theo dõi hoạt động qua hệ thống máy tính, kiểm soát các thông số đào và điều kiện thi công trong từng ca.

Tại Museumsinsel, công nghệ còn được sử dụng để kiểm soát hệ thống đóng băng. Với những lỗ khoan dài 105 m, độ lệch cho phép so với vị trí thiết kế chỉ khoảng 50 cm. Sau đó, hàng nghìn cảm biến nhiệt độ liên tục cung cấp dữ liệu về trạng thái của khối đất. Từ định vị mũi khoan, điều khiển TBM đến theo dõi nhiệt độ và điều kiện địa chất, dữ liệu trở thành một phần không thể tách rời của quá trình xây dựng. Cuối cùng, vào tháng 12/2020 , toàn bộ tuyến U5 mới được đưa vào vận hành, tàu chạy từ Hönow tới Hauptbahnhof.