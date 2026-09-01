Kỳ án lời nguyền hắc ám trong gia tộc danh giá Ấn Độ và tội ác của nàng dâu

Làng Koodathayi thuộc bang Kerala, Ấn Độ từng chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ đầy bi kịch của gia tộc Thomas. Nổi tiếng là một trong những dòng họ danh giá, giàu có và quyền lực bậc nhất khu vực, gia tộc Thomas sở hữu khối tài sản kếch xù gồm nhiều bất động sản đắt giá, những đồn điền rộng lớn cùng vị thế xã hội cao.

Ông Tom Thomas, người đứng đầu gia đình, là cựu quan chức chính phủ về hưu với nguồn tài chính vững chắc, còn vợ ông, bà Annamma Thomas, là giáo viên có tiếng nói và rất được kính trọng trong cộng đồng.

“Lời nguyền” gia tộc và chuỗi cái chết bí ẩn

Những đồn đoán mang màu sắc mê tín bắt đầu nảy sinh khi tai họa dồn dập ập xuống ngôi biệt thự sang trọng của nhà Thomas. Trong 14 năm, 6 thành viên trong gia đình lần lượt ra đi một cách bí ẩn, khiến người dân địa phương tin rằng gia tộc này đã trúng phải một lời nguyền tàn khốc.

Tuy nhiên, đằng sau cái chết của họ thực ra là mưu đồ đen tối của một người phụ nữ trong nhà Jolly Joseph, cô con dâu hoàn hảo trong mắt mọi người.

Jolly Joseph trong ngày cưới và ngày bị bắt. (Ảnh: Matturi)

Bi kịch bắt đầu nhen nhóm vào năm 1997, khi Jolly Joseph bước chân về làm dâu gia tộc danh giá này sau khi kết hôn với Roy Thomas, con trai cả. Ngay từ ngày đầu về nhà chồng, Jolly đã tạo dựng thành công vỏ bọc của một cô con dâu tuyệt vời, thông minh và chu đáo, đồng thời tự thêu dệt hình ảnh hoàn mỹ với tấm bằng thạc sĩ giả cùng công việc giảng viên đầy tự hào.

Năm 2002, bà Annamma Thomas, người phụ nữ quyền lực nắm toàn bộ tài chính trong gia đình, bất ngờ gục ngã sau khi ăn một bát canh. Bà mất ngay trên đường đến bệnh viện. Khi đó, gia đình và bác sĩ cho rằng đây là hậu quả cơn đau tim đột ngột do tuổi tác.

Thực ra, việc loại bỏ bà Annamma giúp Jolly thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao về tiền bạc, đồng thời che đậy nguy cơ bị mẹ chồng phát hiện cô dối lừa về bằng cấp. Quan trọng hơn, cái chết này giúp Jolly dễ dàng bước lên nắm quyền thao túng tài chính và chi tiêu trong gia đình.

Năm 2008, gia chủ - ông Tom Thomas - lại qua đời đột ngột sau khi ăn một món rau do cô con dâu Jolly chuẩn bị.

Việc ông Tom ra đi mang lại lợi ích trực tiếp và to lớn cho Jolly. Cô ta làm giả di chúc của bố chồng để chiếm đoạt toàn bộ căn nhà cùng các khu đất đai đắt giá, đồng thời bỏ túi khoản tiền tiết kiệm tích lũy sau khi hưu trí của ông.

Ba năm sau, vào năm 2011, Roy Thomas, con trai cả của ông bà và cũng là chồng của Jolly Joseph, tử vong trong nhà tắm với các triệu chứng nôn mửa và co giật. Lúc này, nghi vấn bắt đầu dấy lên, nhưng Jolly nhanh chóng giải thích rằng chồng mình gặp áp lực tài chính nên tự tử.

Bằng việc trừ khử người chồng, Jolly không chỉ thoát khỏi cuộc hôn nhân rạn nứt mà còn giành toàn quyền định đoạt phần tài sản thừa kế của chồng mà không gặp phải bất kỳ sự can thiệp nào.

6 nạn nhân chết thảm trong kế hoạch của Jolly. (Ảnh: Yahoo)

Sự việc không dừng lại ở đó. Năm 2014, ông Mathew Manjadiyil, em trai của bà Annamma và là người duy nhất công khai nêu nghi vấn về những cái chết bất thường trong gia đình, bất ngờ gục xuống tử vong sau khi uống một ly rượu do Jolly đưa.

Bi kịch chạm đáy khi bé trai Alphine Zacharia (2 tuổi) và mẹ của bé là Sily Zacharia (vợ của Shaju Zacharia, cháu họ ông Tom Thomas) lần lượt qua đời vào năm 2014 và 2016 sau khi ăn uống cùng Jolly.

Hai cái chết liên tiếp này mang lại lợi ích cho Jolly: Loại bỏ người vợ cùng đứa con nhỏ của Shaju Zacharia để dọn đường cho cô ta tái hôn với người đàn ông này. Theo kế hoạch của Jolly, cuộc hôn nhân đó sẽ giúp cô ta hợp thức hóa việc chiếm đoạt thêm các phần tài sản, đất đai giá trị cao thuộc sở hữu của nhánh gia đình Shaju và nâng cao vị thế tài chính của cô ta trong vùng.

Trong vòng 14 năm, gia tộc có 6 người lần lượt ra đi theo cùng một kịch bản: Chết nhanh nhanh chóng sau khi ăn hoặc uống thứ gì đó. Tại Ấn Độ, người chết gần như không bao giờ được khám nghiệm tử thi, bởi văn hóa truyền thống coi đó là sự xúc phạm đối với người đã khuất. Đây chính là điểm mà Jolly ợi dụng để che giấu tội ác.

Những cái chết liên tiêos khiến người dân xung quanh khu vực Koodathayi sợ hãi, đồn đại rằng có lời nguyền hắc ám đang gặm nhấm và tiêu diệt dần dòng họ Thomas giàu có.

Vén màn bí mật nhờ lá thư từ Mỹ

Gia tộc Thomas rơi vào cảnh lụn bại, tài sản bị xâu xé và phân tán. Sau cái chết của hai mẹ con Sily, Jolly Joseph nhanh chóng tái giá với Shaju Zacharia, chồng và cha của nạn nhân. Cô ta nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân mới kiểm soát toàn bộ tài sản còn lại của gia tộc Thomas.

Sự nghi ngờ chỉ thực sự bùng nổ khi Rojo Thomas, người con trai út của ông Tom Thomas đang sống tại Mỹ, cảm thấy có quá nhiều điểm bất thường trong chuỗi bi kịch xảy ra với gia đình mình. Rojo nhận thấy giấy tờ di chúc của cha đã bị chỉnh sửa để chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu ngôi nhà và đất đai cho Jolly.

Quyết tâm tìm lại sự thật, Rojo bay về Ấn Độ, thu thập hồ sơ y tế, báo cáo khám nghiệm tử thi của anh trai Roy năm 2011 (vốn từng ghi nhận vết tích của chất độc cyanide nhưng bị lãng quên) và gửi đơn tố giác lên cảnh sát bang Kerala.

Năm 2019, cảnh sát địa phương quyết định khai quật nghĩa trang giáo xứ, nơi an nghỉ của 6 nạn nhân gia tộc Thomas để khám nghiệm độc chất. Kết quả xét nghiệm pháp y đã làm chấn động toàn bộ đất nước Ấn Độ: Vết tích của cyanide, một chất kịch độc cực kỳ nguy hiểm, được tìm thấy trong thi thể các nạn nhân.

Người dân vây kín ngôi nhà của gia tộc Thomas. (Ảnh: Toutiao)

Ngày 5/10/2019, Jolly Joseph bị bắt giữ. Cuộc đấu trí căng thẳng của điều tra viên và những bằng chứng pháp y không thể chối cãi khiến Jolly cuối cùng phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận chính mình là hung thủ sát hại cả 6 người trong gia đình bằng cyanide.

Chân dung thật của cô con dâu ngoan hiền, đảm đang cũng bị bóc trần toàn bộ. Jolly Joseph không phải là giảng viên như cô ta vẫn dối lừa. Thực chất, Jolly là người phụ nữ tham vọng muốn kiểm soát toàn bộ khối tài sản khổng lồ của gia tộc Thomas và giải thoát bản thân khỏi sự kiểm soát trong gia đình.

Phương thức của Jolly khá tinh vi. Cô ta xin cyanide từ một người quen làm nghề kim hoàn với lý do “diệt chuột trong nhà”, sau đó lén pha chất kịch độc này vào thức ăn, nước uống của từng nạn nhân.

Vụ án “Cyanide Jolly” trở thành một trong những kỳ án giết người hàng loạt chấn động nhất lịch sử tư pháp Ấn Độ. Không có lời nguyền tà thuật nào giáng xuống gia tộc Thomas; bi kịch lụn bại của một dòng họ danh giá hoàn toàn xuất phát từ òng tham không đáy và sự độc ác tột cùng của cô con dâu sống ngay dưới một mái nhà.