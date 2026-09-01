Bất đồng tại hội nghị G20 khi Mỹ mời Nga tham dự

Hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của G20 ngày 31/8. (Ảnh: Reuters)

Cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Asheville, bang North Carolina, diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chịu tác động từ cú sốc năng lượng vì cuộc chiến Iran, những căng thẳng liên quan đến lượng thặng dư thương mại hàng hóa khổng lồ của Trung Quốc và làn sóng đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng mức nợ toàn cầu đầu năm nay đã đạt kỷ lục gần 353 nghìn tỷ USD, làm dấy lên lo ngại về sự ổn định tài chính và khiến một số nhà đầu tư phải đánh giá lại cả những tài sản trú ẩn vốn được xem là an toàn, như trái phiếu Kho bạc Mỹ.

“Thế giới đang ngập trong nợ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (GFC), sau đại dịch COVID, và cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi tình trạng này là tăng trưởng để vượt qua nó”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu khi khai mạc cuộc họp, nhắc lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007–2009.

“Tôi tin rằng nhiều nhà lãnh đạo rất sẵn sàng tiếp nhận quan điểm này”, ông nói thêm.

Khi ông Bessent khai mạc cuộc họp, một số bộ trưởng tỏ ra ngạc nhiên và thất vọng khi thấy Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngồi tại bàn họp G20. Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp tham dự diễn đàn kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Bộ Tài chính Nga cho biết, ông Siluanov đã có cuộc gặp song phương với ông Bessent, trong đó hai bên thảo luận về hợp tác tài chính trong khuôn khổ G20.

Một quan chức Mỹ nói rằng trọng tâm của cuộc gặp song phương là kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump với Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil phát biểu rằng châu Âu đang chuẩn bị một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhưng sự hiện diện của ông Siluanov tại cuộc họp ở Asheville gửi đi một tín hiệu “khá đáng lo ngại” về sự hợp tác của Mỹ trong nỗ lực này.

“Tôi mong muốn phía Mỹ đưa ra lập trường rõ ràng hơn rằng ông ấy không nên được tiếp đón ở đây như một vị khách bình thường”, ông Klingbeil nói.

Các quan chức châu Âu cũng phản đối việc cùng chụp “bức ảnh gia đình” truyền thống của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20. Cuối cùng, bức ảnh này được chụp mà không có ông Siluanov.

Sự xuất hiện của ông Siluanov tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự kiện tương tự vào tháng 4/2022, khi ngay cả việc ông tham gia trực tuyến một cuộc họp G20 tại Washington cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, đỉnh điểm là việc các quan chức từ Mỹ, Anh, Canada và Ngân hàng Trung ương châu Âu rời khỏi cuộc họp.

Một vấn đề khác cũng gây chỉ trích là việc Bộ Tài chính Mỹ từ chối cấp thẻ tác nghiệp cho một số nhà báo để đưa tin về sự kiện, trong đó có các nhóm phóng viên của Bloomberg, New York Times, và Wall Street Journal.

“Tôi tin rằng báo chí có lợi ích hoàn toàn chính đáng trong việc đưa tin một cách cởi mở và tự do về hội nghị thượng đỉnh G20 này. Tôi cho rằng việc loại trừ các nhà báo hoặc toàn bộ đội ngũ biên tập là không thể chấp nhận được”, ông Klingbeil nói.

Một người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết, hơn 300 cơ quan truyền thông đang đưa tin về sự kiện, trong đó có một phóng viên khác của New York Times, đồng thời nói rằng quyền tiếp cận đi kèm với “trách nhiệm đưa tin chính xác, phù hợp với các tiêu chuẩn báo chí đã được thiết lập”.

Bộ Tài chính Mỹ cũng gây chú ý khi mời các nhân vật nổi bật trong khu vực tư nhân tham gia một số phiên họp G20 về thúc đẩy tăng trưởng. Điều này phản ánh quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump rằng tăng trưởng được thúc đẩy tốt nhất thông qua giảm bớt quy định, sản xuất nhiều năng lượng hơn và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Ông Bessent nói trong một phiên họp rằng tăng trưởng toàn cầu đã thấp hơn tiềm năng trong thời gian quá dài, và nguyên nhân không thể tiếp tục bao gồm “những thất bại chính sách do chính chúng ta tạo ra”.

Ông cho biết, Bộ Tài chính Mỹ đã xác định một số trở ngại đối với tăng trưởng mà các nước G20 cần giải quyết, bao gồm “gánh nặng quản lý và hành chính quá mức, các chính sách khuyến khích tài chính và hệ thống thuế được thiết kế kém, đầu tư công và tư nhân không đủ, sự phân mảnh của thị trường nội địa, cùng những khoảng trống về kỹ năng và khả năng dịch chuyển của lực lượng lao động”.