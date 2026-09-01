Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ chức giữa sóng gió nội bộ

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức. (Ảnh: Anadolu)

Ngày 31/8, Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Donald Trump, trở thành nhân vật cấp cao mới nhất rời khỏi Bộ Chiến tranh Mỹ.

Ông Driscoll - quan chức đứng thứ hai trong hệ thống lãnh đạo Bộ Chiến tranh sau Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, được cho là muốn rời Lầu Năm Góc vì nhiều bất đồng với người đứng đầu cơ quan này.

“Bộ trưởng Driscoll đã thể hiện hiệu quả cao trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự ‘Làm nước Mỹ mạnh mẽ trở lại’ của Tổng thống Trump tại Bộ Lục quân, với vai trò lãnh đạo nổi bật trong các hoạt động quân sự mang tính lịch sử, khôi phục sự chú trọng vào khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức sát thương, hỗ trợ đàm phán giữa Nga và Ukraine cùng nhiều lĩnh vực khác”, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nêu trong tuyên bố gửi AP.

“Nhờ những đóng góp của ông cùng với Tổng tư lệnh và Bộ trưởng Chiến tranh, Lục quân Mỹ hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, bà nói thêm.

Ông Driscoll ra đi sau nhiều tháng biến động tại Bộ Chiến tranh Mỹ, nơi xảy ra hàng loạt sự việc từ điều tra các vụ rò rỉ thông tin, vấn đề ngân sách đến việc một số quan chức cấp cao bị miễn nhiệm.

Trong số đó có Tham mưu trưởng Lục quân Randy George, người bị bãi nhiệm hồi tháng 4. Đến tháng 6, Tướng Christopher Donahue - Tư lệnh lực lượng Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, bất ngờ từ chức.

Ông Driscoll được coi là đồng minh của ông George và từng bày tỏ sự tiếc nuối trước việc vị tướng này rời nhiệm sở. Nhiều nghị sĩ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng phản ứng tương tự.

Phát biểu trước Quốc hội vào tháng 4, ông Driscoll kể rằng ông cùng gia đình đã lái xe tới nhà ông George sau khi vị tướng này từ chức, và “tất cả chúng tôi đều ôm ông ấy”.

“Tuy nhiên, hệ thống của chúng ta được thiết kế để giới lãnh đạo dân sự có quyền lựa chọn những nhà lãnh đạo mà họ mong muốn”, ông Driscoll nói thêm.

Ông Driscoll là cựu binh từng tham chiến tại Iraq, đồng thời là nhà đầu tư công nghệ và cựu cố vấn của Phó tổng thống JD Vance. Hai người quen nhau khi cùng học tại Trường Luật Yale.

Khi đề cử ông Driscoll năm 2024, Tổng thống Trump từng gọi ông là “người phá vỡ khuôn mẫu và tác nhân của sự thay đổi”.

Trên cương vị Bộ trưởng Lục quân, ông Driscoll từng được giao vai trò bất thường - nhà đàm phán chủ chốt trong nỗ lực tìm cách chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính với các nhà thầu quốc phòng, nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển thiết bị không người lái và năng lực chống UAV, trong bối cảnh phương thức chiến tranh trên thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Driscoll vào tháng 2/2025 với tỷ lệ phiếu 66-28. Phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện khi đó diễn ra tương đối ôn hòa, tập trung vào các vấn đề hiện đại hóa hệ thống Lục quân, cải thiện công tác tuyển quân và tăng cường năng lực của nền tảng công nghiệp quốc phòng Mỹ.