Iran bắn hạ UAV MQ-9 Reaper Mỹ trên bầu trời thành phố Khomein, ngày 1/9/2026.

Theo thông báo chính thức từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hệ thống phòng không tiên tiến nước này đã nhanh chóng phát hiện mục tiêu trên không, vốn vi phạm chủ quyền quốc gia, và tiêu diệt nó bằng một cuộc tấn công tên lửa chính xác.

Bộ chỉ huy quân sự Iran vẫn chưa công bố chi tiết kỹ thuật về vụ đánh chặn hoặc các thông số nhiệm vụ của máy bay Mỹ.

Vụ phá hủy UAV công nghệ cao này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang mạnh mẽ trong khu vực sau một loạt các cuộc tấn công quy mô lớn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), nhằm vào mục tiêu của IRGC và cơ sở hạ tầng cảng biển trên bờ biển phía Nam Iran.

Đây không phải là vụ bắn hạ UAV loại này được xác nhận đầu tiên trong những ngày gần đây.

Trước đó, ngày 31/8, các đơn vị thuộc Lực lượng Không quân Iran đã bắn hạ thành công 1 UAV MQ-9 Reaper tương tự trong không phận phía Đông eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ chủ yếu được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, và thứ yếu là để tấn công các mục tiêu thực thi động.

Với thời gian bay lượn đáng kể, cảm biến tầm xa, bộ thiết bị liên lạc đa chế độ và vũ khí chính xác, nó cung cấp khả năng độc đáo để thực hiện tấn công, phối hợp và trinh sát chống lại các mục tiêu có giá trị cao, di chuyển nhanh và nhạy cảm về thời gian.

Reaper cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ: Thu thập thông tin tình báo; giám sát và trinh sát; hỗ trợ không quân tầm gần; tìm kiếm và cứu hộ chiến đấu; tấn công chính xác; hỗ trợ đồng đội bằng laser; giám sát đoàn xe và cuộc đột kích; dọn đường, phát triển mục tiêu và dẫn đường không quân cuối cùng.

Khả năng của MQ-9 khiến nó đủ điều kiện độc đáo để tiến hành các hoạt động chiến tranh bất quy tắc, nhằm hỗ trợ các mục tiêu của chỉ huy chiến đấu.