Ukraine đang nợ gần 220 tỷ USD

Người tị nạn rời khỏi Lviv (Ukraine) tới Olkusz (Ba Lan) ngày 28/2/2022. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, nợ công của Ukraine đang tăng trung bình từ 4 – 5 tỷ USD mỗi tháng.

Tính đến cuối tháng 8, tổng nợ công của Ukraine vào khoảng 218 - 219 tỷ USD. Con số này dự kiến ​​sẽ đạt khoảng 240 tỷ USD vào cuối năm nay và ít nhất 290 tỷ USD vào cuối năm 2027. Điều này cũng có nghĩa là mỗi người dân Ukraine sẽ phải gánh khoản nợ khoảng 8.500 USD vào cuối năm 2026 và khoảng 10.400 USD vào cuối năm 2027.

Thế nhưng, theo TASS, các ước tính của Bộ Tài chính Ukraine có thể không đáp ứng đủ nhu cầu vay thêm thực tế. Ukraine sẽ cần ít nhất 6 - 7 tỷ USD trong năm nay để tài trợ cho các hoạt động quân sự và trả lương cho quân nhân, trong khi lại không còn nguồn lực nào ở trong nước để bù đắp khoản thiếu hụt này.

Trước đó, theo hãng Sputnik, Bộ Tài chính Ukraine cho biết, tính đến cuối năm 2013, nợ nước ngoài của Ukraine tương đương 6,71 tỷ USD.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2026, nợ nước ngoài của Ukraine đã tăng lên khoảng 166,04 tỷ USD, tức là cao gấp 24 lần so với cuối năm 2013. Đáng chú ý, nợ nước ngoài hiện chiếm khoảng 78,5% tổng nợ công của Ukraine.

Các số liệu thống kê được Sputnik phân tích cũng cho thấy không chỉ nợ nước ngoài, mà tổng nợ của Ukraine, bao gồm cả nợ trong nước và nợ nước ngoài, cũng tăng mạnh trong hơn một thập kỷ qua.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2013, tổng nợ của Ukraine ở mức khoảng 13,08 tỷ USD. Nhưng đến tháng 6/2026, con số này đã tăng 16,2 lần, vượt 211,6 tỷ USD.

Ukraine hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2026

Toà nhà Chính phủ Ukraine ở Kiev. Ảnh: Sputnik

Đáng chú ý, trong một diễn biến liên quan, Bộ Kinh tế Ukraine cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2026, từ 1,3% xuống còn 0,5%, nhất trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và logistics tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh tế.

Theo Interfax Ukraine, phát biểu tại một sự kiện ở Kiev ngày 26/8, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Oleksandr Kravchenko, cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và logistics, cùng với việc phong tỏa các cảng ở Biển Đen - tuyến xuất khẩu quan trọng của Ukraine đã tác động tiêu cực đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, các ngành kinh tế chủ chốt của nước này như sản xuất thép, thương mại điện tử và hoạt động cảng biển đang chịu tác động đáng kể. Thực tế là GDP của Ukraine đã giảm 0,6% trong 4 tháng đầu năm. Nguyên nhân một phần là do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine cảnh báo rằng, mùa Đông sắp tới có thể tiếp tục gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Nếu các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp diễn, hoạt động sản xuất và kinh doanh ở Ukraine có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng.

Thực tế là khi Nga liên tục giội bom ở cảng Odesa và tàu thuyền trên vùng biển Ukraine, các hãng tàu bắt đầu né tránh khu vực này. Hệ quả là Ukraine cũng không thể xuất khẩu hàng hóa qua đường biển, trong đó có nông sản, mặt hàng chiếm tới 17% GDP của nước này trong năm ngoái.

Đáng chú ý, trong một tuyên bố công khai, Bộ trưởng Nông nghiệp Taras Vysotskyi cho rằng nông dân Ukraine cũng đang đối mặt nguy cơ thất thu do tắc nghẽn xuất khẩu, trong khi diện tích gieo trồng cho vụ mùa tới có thể sụt giảm từ 5 - 7 triệu ha.