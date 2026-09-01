Lũ quét Nepal cuốn nạn nhân trôi xa hàng trăm km, có thi thể tìm thấy ở Ấn Độ

Video: Hậu quả của trận lũ quét Nepal.

Theo báo Indian Express, tính đến ngày 31/8, giới chức bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã tìm thấy 17 thi thể trên sông Gandak, được cho là các nạn nhân bị trận lũ quét ở Nepal cuốn xuống hạ lưu. Việc tìm kiếm vẫn tiếp diễn trong bối cảnh hàng nghìn người chưa được tìm thấy sau thảm họa.

Trong 17 thi thể nói trên, 13 trường hợp được phát hiện tại các khu vực Khadda và Tamkuhi Raj thuộc huyện Kushinagar, trong đó có 4 thi thể được tìm thấy ngày 31/8. Bốn trường hợp còn lại được phát hiện tại Nichlaul, huyện Maharajganj, từ ngày 27/8.

Trước đó, AFP dẫn lời ông Gaurav Singh Sogarwal, quan chức đứng đầu huyện Maharajganj, cho biết giới chức địa phương nhận định những thi thể này có khả năng bị nước lũ cuốn từ Nepal sang Ấn Độ .

Ngày 31/8, 4 thi thể được tìm thấy tại Maharajganj đã được bàn giao cho giới chức Nepal để tiếp tục quá trình xác định danh tính. Trong số này có thi thể của 3 phụ nữ.

Các nạn nhân trước đó được lưu giữ tại nhà xác trong thời gian bắt buộc 72 giờ. Mẫu ADN cũng được thu thập trong quá trình khám nghiệm tử thi nhằm hỗ trợ công tác nhận dạng.

Lực lượng cứu hộ khiêng thi thể nạn nhân trong trận lũ quét để chôn cất tập thể tại Chitwan (Nepal). (Ảnh: AP)

Ông Amit Singh, quan chức phụ trách chiến dịch, cho biết các thi thể được đưa lên 2 xe cứu thương và chuyển tới chính quyền Nawalparasi của Nepal tại cửa khẩu Maheshpur, gần Thuthibari.

Tại huyện Kushinagar, giới chức dự kiến bàn giao thêm 6 thi thể cho Nepal vào ngày 1/9, sau khi hoàn thành thời gian lưu giữ bắt buộc đối với những trường hợp chưa xác định được danh tính.

Việc nhận dạng đang trở thành một trong những thách thức lớn sau thảm họa. Reuters cho biết 3 ngày sau trận lũ, một số thi thể được tìm thấy tại Nepal đã phân hủy nghiêm trọng đến mức không còn khả năng nhận dạng bằng mắt thường.

Chính quyền huyện Chitwan thông báo những trường hợp như vậy sẽ được lấy mẫu ADN trước khi chôn cất nhằm hạn chế nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, hàng loạt gia đình vẫn tập trung tại các bệnh viện để tìm kiếm người thân. Tại Kathmandu, hàng nghìn người tới bệnh viện và cố gắng nhận dạng người mất tích thông qua hình ảnh các thi thể được giới chức công bố.

Máy xúc đào địa điểm chôn cất tập thể cho các nạn nhân của trận lũ quét Nepal. (Ảnh: AP)

Thảm họa xảy ra ngày 26/8 tại khu vực Rasuwa của Nepal, gần biên giới Tây Tạng. Các đánh giá ban đầu cho rằng một khối lớn của sông băng ở thượng nguồn bị sụp, gây ra trận lở đá và băng quy mô lớn.

Khối lượng khổng lồ gồm đá, băng, bùn và đất đá sau đó lao xuống hệ thống sông ở vùng núi. Dòng lũ phá hủy nhiều công trình, cầu và nhà máy điện trên đường đi trước khi tiếp tục xuôi về phía hạ lưu.

Indian Express dẫn lời một chuyên gia quản lý thảm họa cho biết dòng sông đi vào huyện Maharajganj trước khi chảy qua Kushinagar và Deoria rồi tới Bihar. Điều này lý giải vì sao các thi thể lần lượt xuất hiện tại nhiều địa điểm ngày càng xa khu vực xảy ra thảm họa.

Tại Kushinagar, một số thi thể được tìm thấy ở khu vực cách biên giới Nepal khoảng 70 km về phía hạ lưu. Trong khi đó, tại Nepal, một thi thể khác được phát hiện tại tỉnh Lumbini, cách huyện Rasuwa - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - tới hơn 400km.

Các đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF), Lực lượng Ứng phó Thảm họa Bang (SDRF) và lực lượng chống lũ của cảnh sát đang tiếp tục rà soát sông Gandak cùng những khu vực lân cận.

Giới chức Ấn Độ cũng duy trì liên lạc với phía Nepal để xác minh danh tính các nạn nhân và tìm kiếm những người vẫn còn mất tích.

Tại Nepal, hoạt động cứu hộ được nối lại ngày 29/8 sau khi phải tạm dừng do mưa lớn, sương mù và nguy cơ xảy ra thêm lũ. Reuters cho biết Nepal đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ chuyên môn về cứu người. Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle ước tính nước này có thể cần khoảng 4-5 tỷ USD để tái thiết sau thảm họa, song nhấn mạnh đây mới chỉ là con số sơ bộ khi quá trình thống kê thiệt hại vẫn đang diễn ra.