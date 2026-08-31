Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh khoảnh khắc giải cứu gia đình mắc kẹt trong “ngôi nhà bất tử” giữa lũ quét lịch sử ở Nepal

| | Tài chính quốc tế

3 người gồm một người đàn ông, một phụ nữ và một bé gái bị mắc kẹt trên ban công tầng hai mà không có lối thoát, đối mặt với rủi ro bị dòng nước cuốn trôi.

Trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) đã tàn phá nghiêm trọng nhiều nhà cửa và công trình, cũng như khiến hơn 800 người thiệt mạng.

Giữa thảm kịch đó, hình ảnh một căn nhà 2 tầng màu xanh đứng vững giữa dòng nước lũ dữ dội đã thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội. Trong video lan truyền, 3 người gồm một người đàn ông, một phụ nữ và một bé gái bị mắc kẹt trên ban công tầng hai mà không có lối thoát, đối mặt với rủi ro bị dòng nước cuốn trôi.

Tuy nhiên, theo các cập nhật sau đó từ báo chí, ngôi nhà kiên cố này đã chịu đựng thành công sức ép của dòng nước quét và cả 3 người may mắn sống sót an toàn. Sự việc thu hút hàng triệu lượt xem, không chỉ khiến cộng đồng mạng nhẹ nhõm về số phận của gia đình mà còn tạo nên cuộc bàn luận sôi nổi về độ bền cùng chất lượng xây dựng kinh ngạc của căn nhà.

Cận cảnh khoảnh khắc giải cứu gia đình mắc kẹt trong “ngôi nhà bất tử” giữa lũ quét lịch sử ở Nepal- Ảnh 1.

Ngôi nhà kiên cố đứng vững giữa dòng lũ

Một video tiếp theo đã quay lại cận cảnh khoảnh khắc những người mắc kẹt trong "ngôi nhà bất tử" này được giải cứu đưa ra bên ngoài.

Gia đình được giải cứu ở Nepal

Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra ngày đêm ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ. Một trong các ưu tiên hàng đầu hiện nay là công tác giải cứu gần 900 người mắc kẹt trong hầm thuỷ điện. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương bơm không khí vào một đường hầm tại dự án thủy điện dọc sông Trishuli của Nepal, và dự định khoan một lỗ thông hơi với hy vọng đưa các đội cứu hộ vào bên trong để tìm kiếm người sống sót.

Nguồn: CNN, NDTV

Điều kỳ diệu giữa dòng lũ ở Nepal: Một căn nhà còn nguyên vẹn giữa đống đổ nát, người bên trong được bảo đảm an toàn

Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ bất ngờ tấn công Iran, Tehran lập tức đáp trả

Mỹ bất ngờ tấn công Iran, Tehran lập tức đáp trả Nổi bật

Bí ẩn sau trận lũ quét ở biên giới Nepal: Siêu đập 168 tỷ USD của Trung Quốc có phải "mồi lửa đốt cháy sông băng?"

Bí ẩn sau trận lũ quét ở biên giới Nepal: Siêu đập 168 tỷ USD của Trung Quốc có phải "mồi lửa đốt cháy sông băng?" Nổi bật

Nữ y tá lao vào biển lửa cứu một bé sơ sinh, đau lòng khi 14 em nhỏ khác không qua khỏi trong vụ cháy lớn tại bệnh viện ở Pakistan

Nữ y tá lao vào biển lửa cứu một bé sơ sinh, đau lòng khi 14 em nhỏ khác không qua khỏi trong vụ cháy lớn tại bệnh viện ở Pakistan

20:26 , 31/08/2026
Cô gái bị quản lý quán bar cạo đầu, video lan truyền khắp Internet, lý do gây tranh cãi

Cô gái bị quản lý quán bar cạo đầu, video lan truyền khắp Internet, lý do gây tranh cãi

20:00 , 31/08/2026
Quốc gia giàu thứ 5 thế giới tính theo GDP/người bất ngờ từ chối gia nhập EU

Quốc gia giàu thứ 5 thế giới tính theo GDP/người bất ngờ từ chối gia nhập EU

19:28 , 31/08/2026
Từ nhà xác đến bệnh viện, hàng nghìn gia đình Nepal tìm thân nhân sau lũ quét

Từ nhà xác đến bệnh viện, hàng nghìn gia đình Nepal tìm thân nhân sau lũ quét

19:00 , 31/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên