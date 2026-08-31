Cô gái bị quản lý quán bar cạo đầu, video lan truyền khắp Internet, lý do gây tranh cãi

Mới đây, quản lý một quán bar tại Thái Lan bị cáo buộc cạo trọc đầu nữ khách hàng với lý do gây tranh cãi. Một số người cho rằng dù với lý do là gì thì đây cũng là hành vi xâm phạm thân thể người khác, không thể chấp nhận được. Trong khi đó, có người cũng cho rằng cô gái cũng đã sai và đây sẽ là lời cảnh báo nghiêm khắc để cô rút kinh nghiệm.

Tờ Mothership đã dẫn lại thông tin từ Bangkok Post, vụ việc được đưa ra ánh sáng bởi bà Chalida Phalamat thuộc Quỹ Pen Nueng.

Đi chơi ở quán bar rồi không có tiền trả, cô gái bị người quản lý cắt tóc, cạo đầu

Trong đoạn video do cô Chalida đăng tải vào ngày 27 tháng 8, người quản lý quán bar xuất hiện với hành động cạo trọc đầu cô gái trước khi đưa cô đến đồn cảnh sát; tại đây, người này cáo buộc cô gái đã tiêu xài thoải mái nhưng không thanh toán hóa đơn trị giá 60.000 baht, tương đương hơn 47 triệu VNĐ.

Phía quán bar còn cáo buộc rằng cô gái này đã sử dụng thẻ căn cước giả để vào quán vào ngày 25 tháng 8 và không có đủ tiền để thanh toán hóa đơn. Cô gái cũng bị cáo buộc từng trốn thanh toán hóa đơn tại các cơ sở khác trước đó.

Được biết, sau đó người quản lý quán bar đã yêu cầu cô gái ký một thỏa thuận bán mái tóc của mình—với yêu cầu cắt sát từ gốc đến ngọn—để đổi lấy 3.000 baht (khoảng hơn 2 triệu VNĐ).

Theo tin từ tờ Bangkok Post, bà Chalida thừa nhận quán bar đã chịu tổn thất tài chính và cho biết bà hiểu người quản lý có trách nhiệm đối với nhân viên của mình. Tuy nhiên, bà cho rằng hành động cạo trọc đầu cô gái là thái quá và vi phạm pháp luật.

Bà cũng đặt câu hỏi tại sao quán bar lại tự ý xử lý vụ việc thay vì trình báo với cảnh sát.

Bà Chalida còn đặt nghi vấn liệu việc cô gái đồng ý cắt tóc có thực sự là sự tự nguyện hay không, xét trong bối cảnh lúc bấy giờ. Bà cũng tỏ ý hoài nghi về lời giải thích của quán bar rằng tóc người phụ nữ bị cạo để đem đi quyên góp, bởi lẽ mái tóc của cô ấy vốn đã được cắt ngắn trước khi bị cạo trọc.

Theo lời bà Chalida, người quản lý quán bar cho biết ông sẽ liên hệ với gia đình cô gái để xin lỗi và bồi thường.

Bà cũng kêu gọi Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan kiểm tra tình trạng của người phụ nữ, do có những thắc mắc về việc liệu cô có phải là người dưới 20 tuổi hay trẻ vị thành niên hay không.

Bà Chalida cũng cho biết hiện chưa rõ liệu cô gái này có đang mắc các vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe tâm thần hay không.

Mẹ của cô sau đó đã lên tiếng phản bác lại lời kể của quán bar về vụ việc. Bà khẳng định mình từng đề nghị thanh toán hóa đơn theo hình thức trả dần nhưng đã bị từ chối. Người mẹ cũng cáo buộc rằng con gái bà đã bị thương tích về thể xác, bao gồm cả các vết bầm tím.

Bà cho biết sẽ đưa con gái đến đồn cảnh sát Bang Yai Khan để trình báo vụ việc vào ngày 28 tháng 8.

(Theo Mothership)