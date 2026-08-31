Thảm họa lũ quét ở Nepal: "Mắt thần" của Trung Quốc phát huy tác dụng nhìn xuyên thấu các khối đất đá

Chỉ trong 7 phút ngắn ngủi, khối băng gãy đổ từ phía biên giới Nepal đã quét qua Gyirong, biến vùng biên giới Tây Tạng (Trung Quốc) thành một trận địa bùn đá ngổn ngang. Giữa địa hình bị chia cắt hoàn toàn, mạng lưới vệ tinh viễn thám và thiết bị khí tượng di động đã trở thành điểm tựa sinh mệnh điều phối toàn bộ chiến dịch cứu hộ.

Thảm họa 7 phút

Chiều ngày 26/8/2026, một thảm họa thiên nhiên dữ dội đã xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal. Khối băng vỡ ra từ phía dãy núi Nepal đã đổ sập xuống Gyirong chỉ trong vòng 7 phút, kéo theo hàng triệu mét khối bùn đá và để lại vệt tàn phá diện rộng.

Trận sạt lở không chỉ làm hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu mà còn chặn đứng dòng chảy tự nhiên, hình thành một hồ nghẽn dòng đầy nguy hiểm. Nguy cơ vỡ hồ bộc phát có thể nhấn chìm các khu vực hạ lưu bất cứ lúc nào.

Trước địa hình cao nguyên hiểm trở cùng thời tiết biến động thất thường, các phương thức khảo sát truyền thống gần như bất lực. Mọi thao tác tiếp cận mặt đất đều ẩn chứa rủi ro tính mạng cho lực lượng cứu hộ khi nguy cơ sạt lở thứ cấp vẫn rình rập.

Để giải bài toán cứu hộ trong khoảng "thời gian vàng", việc nắm bắt chính xác dữ liệu địa hình và diễn biến thời tiết theo thời gian thực trở thành mệnh lệnh sống còn.

"Mắt thần" vệ tinh giải mã ẩn số hiện trường

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) đã kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp, huy động tối đa năng lực của hệ thống vệ tinh viễn thám không gian và chuỗi vệ tinh khí tượng Fengyun.

Từ quỹ đạo, các vệ tinh liên tục quét qua khu vực Gyirong, cung cấp những hình ảnh so sánh chi tiết trước và sau thảm họa. Dữ liệu viễn thám đã tái lập bản đồ toàn bộ khu vực bị tàn phá, xác định chính xác vị trí khối sạt lở, đường đi của dòng bùn đá và diện tích tích nước của hồ nghẽn dòng.

Thông tin không gian đa chiều từ vệ tinh được truyền thẳng về trung tâm chỉ huy cứu hộ tại hiện trường. Nhờ đó, ban chỉ đạo có thể đánh giá mức độ ổn định của các khối đất đá còn treo trên vách núi, đồng thời tính toán dung tích hồ nghẽn dòng để đưa ra phương án xả lũ hoặc gia cố kịp thời.

Không dừng lại ở việc chụp ảnh bề mặt, các cảm biến hồng ngoại và ra-đa trên vệ tinh còn phân tích độ ẩm đất, nguy cơ dịch chuyển của các tầng địa chất xung quanh, giúp lực lượng cứu hộ tránh dựng lán trại ở những điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Trạm di động và drone mở đường

Song song với việc quan sát từ vũ trụ, các đội kỹ thuật đã vượt qua các đoạn đường sạt lở để thiết lập 3 trạm khí tượng tự động di động ngay tại vùng rốn lũ.

Các trạm di động này đóng vai trò như những "trạm canh phòng" vi khí hậu, liên tục cập nhật tốc độ gió, tầm nhìn và lượng mưa cục bộ. Dữ liệu này là điều kiện bắt buộc để triển khai các phi đội máy bay không người lái (drone) tiếp tế lương thực, thuốc men cho những vùng còn bị cô lập.

Dựa trên dữ liệu hợp nhất từ vệ tinh Phong Vân, ra-đa thời tiết và trạm đo mặt đất, cơ quan khí tượng đã đưa ra các bản tin dự báo cực ngắn mang tính quyết định. Cụ thể, hệ thống cảnh báo tối ngày 29/8, khu vực cửa khẩu xuất hiện mưa rào và chuyển thành mưa vừa vào đêm. Mức độ mưa giảm dần trong hai ngày tiếp theo (30/8 và 31/8), tạo cơ hội thuận lợi cho công tác thông tuyến.

Chính nhờ những dự báo mang tính thời điểm này, công tác dọn dẹp đất đá trên tuyến đường huyết mạch và việc triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân được thực hiện nhịp nhàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhân viên cứu hộ trước các đợt mưa lớn đột ngột.

Lá chắn công nghệ trước biến đổi khí hậu

Trận sạt lở tại Gyirong là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro thiên tai phức tạp tại vùng núi cao Himalaya - nơi hiện tượng ấm lên toàn cầu đang làm gia tăng tần suất đứt gãy băng hà.

Tuy nhiên, chiến dịch ứng phó cũng chứng minh sự hiệu quả vượt trội của mô hình cứu hộ dựa trên dữ liệu. Sự kết hợp giữa hạ tầng không gian đắt giá và các thiết bị di động linh hoạt dưới mặt đất đã tạo nên một mạng lưới phản ứng nhanh, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.

Việc ứng dụng chuỗi vệ tinh cùng các thuật toán phân tích đa nguồn không chỉ đơn thuần là bài toán kỹ thuật, mà đã trở thành điểm tựa nhân đạo, giúp con người giành lại sự sống trong những cuộc đua với thời gian.