Điều tồi tệ nhất các phi hành gia phải đối mặt khi bay ra ngoài vũ trụ

Khi nhắc đến những chuyến bay ra ngoài không gian, công chúng thường nghĩ ngay đến cảm giác ngắm nhìn Trái Đất từ góc độ bao la của vũ trụ, sự tự hào của công nghệ nhân loại hay vẻ đẹp kỳ vĩ của các vì sao.

Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng và vĩ đại ấy là một thực tại khắc nghiệt mà ít người thấu hiểu. Những phi hành gia dấn thân vào không gian phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy, trong đó có những yếu tố tồi tệ không chỉ bào mòn thể xác mà còn thách thức nghiêm trọng giới hạn chịu đựng của tâm lý con người.

Nỗi ám ảnh lớn nhất và dai dẳng nhất đối với bất kỳ ai rời khỏi quỹ đạo Trái Đất chính là bức xạ vũ trụ. Không giống như môi trường trên mặt đất, nơi từ trường và bầu khí quyển dày đặc đóng vai trò như chiếc khiên bảo vệ hoàn hảo, không gian sâu thẳm lại tràn ngập các tia bức xạ năng lượng cao phát ra từ Mặt Trời và các thiên thể xa xôi.

Khi ra khỏi Trái Đất, các phi hành gia phải chịu đựng lượng bức xạ cao hơn hàng trăm lần so với mức bình thường. Những tia bức xạ này có khả năng xuyên qua tàu vũ trụ và bộ đồ phi hành gia, âm thầm tàn phá tế bào, làm tổn hại DNA và tăng vọt nguy cơ mắc bệnh ung thư hay các vấn đề về tim mạch. Đáng sợ hơn, bức xạ không gây ra nỗi đau đớn tức thời để con người có thể phản ứng hay né tránh, mà nó tồn tại như một bóng ma vô hình, đeo bám họ trong suốt hành trình và để lại những hệ lụy sức khỏe kéo dài đến tận phần đời về sau.

Bên cạnh mối đe dọa vô hình từ bức xạ, sự cô lập và không gian sinh hoạt chật chội cũng là một thứ vũ khí tâm lý đáng sợ. Trên các trạm vũ trụ hay trong những khoang tàu nhỏ hẹp, phi hành gia phải sống chung với một nhóm người trong nhiều tháng trời, cách ly hoàn toàn với gia đình, bạn bè và nhịp sống quen thuộc của nhân loại.

Không có tiếng chim hót, không có cơn gió tự nhiên hay sự thay đổi cảnh quan bên ngoài, họ bị vây quanh bởi những bức tường kim loại, âm thanh đều đặn của máy móc và một khoảng không vô tận ngoài ô cửa sổ. Cảm giác bị cô lập khỏi thế giới này dễ dàng dẫn đến trạng thái căng thẳng thần kinh, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và những xung đột tâm lý không đáng có giữa các thành viên phi hành đoàn. Việc không thể bước ra ngoài đi dạo hay hít thở không khí trong lành một cách tự do bào mòn tinh thần con người một cách thầm lặng nhưng vô cùng mãnh liệt.

Không thể không nhắc đến những biến đổi sinh lý khắc nghiệt khi cơ thể con người bị tước đi trọng lực. Trạng thái vi trọng lực khiến máu và các chất lỏng trong cơ thể dịch chuyển từ phần dưới lên phần trên, gây ra hiện tượng phù mặt, nghẹt mũi kinh niên và làm suy giảm thị lực của nhiều phi hành gia.

Hơn thế nữa, vì các cơ bắp và xương không phải chịu tải trọng để giữ cơ thể đứng vững như trên Trái Đất, chúng bắt đầu quá trình suy thoái nhanh chóng. Xương mất đi khoáng chất và trở nên giòn xốp, còn cơ bắp teo lại từng ngày dù các phi hành gia có cố gắng duy trì hàng giờ tập luyện thể dục căng thẳng mỗi ngày trên quỹ đạo. Sự suy giảm này nghiêm trọng đến mức khi trở về Trái Đất, họ phải mất nhiều tháng trời tập luyện vất vả mới có thể đứng vững và di chuyển bình thường trên chính quê hương mình.

Cuối cùng, cảm giác cận kề cái chết luôn rình rập trong từng khoảnh khắc có thể là nỗi sợ khó vượt qua nhất. Bất kỳ một trục trặc kỹ thuật nhỏ nào, từ hệ thống cung cấp oxy gặp sự cố, rò rỉ chất độc cho đến nguy cơ va chạm với những mảnh rác vũ trụ di chuyển với tốc độ đạn đạo, đều có thể biến chiếc tàu vũ trụ thành cỗ quan tài bay. Không có sự cứu hộ nhanh chóng, không có con đường nào để quay đầu ngay lập tức, các phi hành gia phải đối mặt với sự cô độc tuyệt đối trước những tai họa bất ngờ của vũ trụ bao la.

Chính sự bất định và nguy cơ rình rập từng giây từng phút ấy tạo nên áp lực tâm lý nặng nề nhất, khiến hành trình chinh phục không gian trở thành một trong những thử thách tàn khốc và dũng cảm nhất mà nhân loại từng thực hiện.