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Mỹ đã hết tiền để tiến hành chiến tranh với Iran?

| | Tài chính quốc tế

Việc Mỹ không còn tiếp tục những cuộc tấn công Iran được giải thích là do đã cạn kiệt nguồn tiền.

Theo báo cáo của tờ Defense Post, Hải quân Mỹ đang dồn toàn bộ nguồn lực, kể cả những thứ ít ai ngờ nhất vào cuộc đối đầu với Iran.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Hải quân đang chuyển hướng kinh phí từ lương thủy thủ và các nhu cầu khác để duy trì lực lượng trong khu vực, bởi tình trạng thiếu hụt ngân sách ảnh hưởng nặng nề tới khả năng chấm dứt toàn bộ chiến dịch.

Mặc dù Lầu Năm Góc phủ nhận những tin đồn ngay từ đầu, nhưng Đô đốc Daryl Caudle - Tham mưu trưởng Hải quân đã cảnh báo Quốc hội rằng nếu không có thêm kinh phí, họ có thể buộc phải thu hẹp quy mô các cuộc tập trận và nhiệm vụ thường xuyên để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Không ai phủ nhận thâm hụt ngân sách là do cuộc xung đột với Iran gây ra.

"Kể từ khi bắt đầu các hoạt động chống lại Iran vào tháng 2, Hải quân Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công và duy trì một cuộc phong tỏa quy mô lớn ở eo biển Hormuz, dẫn đến chi phí gia tăng cho nhân sự, vũ khí và các biện pháp khác để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội", tờ Defense Post viết.

Mỹ đã cạn kiệt ngân sách chiến tranh?

Bên cạnh đó, một số chuyên gia và cựu quan chức Hải quân Mỹ đã nói với tờ The Guardian của Anh rằng nguồn tiền đang cạn kiệt và cảnh báo việc tài trợ cho một cuộc chiến mà không có chiến lược rút lui rõ ràng đã trở thành vấn đề chính của Bộ Quốc phòng.

Vào tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói với các nhà lập pháp rằng cuộc chiến với Cộng hòa Hồi giáo Iran đã tiêu tốn 35,7 tỷ USD, mặc dù vẫn chưa rõ liệu con số này có bao gồm tất cả các chi phí liên quan hay không.

Cùng tháng đó, chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu thêm gần 88 tỷ USD tài trợ, bao gồm 67,1 tỷ USD để trang trải các chi phí liên quan đến cuộc chiến với Iran.

Theo Defense Post

Theo Bạch Dương

Giáo dục thời đại

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