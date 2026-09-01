Odessa sẽ về tay Nga? BQP ra tuyên bố chính thức - 80 giờ khốc liệt nhất, kế hoạch kết thúc chiến tranh được hé lộ

Đài TST (Nga) ngày 31/8 đăng bài viết có tiêu đề "Odessa sẽ về tay Nga? Bộ Quốc phòng ra tuyên bố chính thức. 80 giờ khốc liệt nhất - Kế hoạch kết thúc chiến tranh được hé lộ".

80 giờ khốc liệt nhất

Theo bài viết, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, hậu cần và năng lượng Ukraine trong nhiều đêm liên tiếp. Trọng tâm của chiến dịch vẫn là thủ đô Kiev và khu vực ven Biển Đen.

Các chuyên gia quân sự nhận định 80 giờ qua là khoảng thời gian khốc liệt nhất đối với Ukraine trong nhiều tháng. Thậm chí, vài năm gần đây cũng khó tìm thấy giai đoạn nào có mật độ hỏa lực dày đặc tương tự.

Kết quả đầu tiên của chiến dịch trên Biển Đen cũng đã được tổng kết. Theo thống kê của AIF, trong tuần đầu tiên, 34 tàu tham gia vận chuyển hàng hóa cho Kiev bị đốt cháy, đánh chìm hoặc hư hại. Tiếp đó, thêm 15 tàu các loại bị tấn công.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: DW

Sang tuần thứ ba, 12 tàu chở hàng rời và hai xuồng của quân đội Ukraine bị hư hại hoặc đánh chìm. Sau đó, 8 tàu chở hàng rời cùng một xuồng của Hải quân Ukraine tiếp tục trúng đòn. Tổng cộng, 72 tàu thuộc Hải quân Ukraine và lực lượng mà bài viết gọi là "hạm đội đen của NATO" đã bị đốt cháy hoặc hư hại.

Tại Kiev, mục tiêu đáng chú ý nhất là trung tâm vận tải – hậu cần Fim Service ở khu định cư Chaiky. Theo TST, cơ sở này lưu trữ linh kiện dành cho tên lửa hành trình tầm xa Flamingo và tên lửa đánh chặn của lực lượng phòng không Ukraine.

Đây được mô tả là tổ hợp kho quân sự lớn nhất của Ukraine. Quy mô thiệt hại được so sánh với vụ phá hủy kho vũ khí tại Vyshneve, nơi được thông báo chứa loại đạn có lõi uranium khiến mức phóng xạ vượt tiêu chuẩn sáu lần.

Tại khu vực Mila, trên tuyến đường Kiev – Zhytomyr, một kho đạn dược lớn khác cũng bị UAV phản lực đánh trúng trực tiếp. Các chuyên gia cho rằng cơ sở này chứa mìn, UAV cùng nhiều tên lửa đất đối không và đất đối đất.

Mặc dù chiến dịch đã kéo dài hơn 80 giờ, giới chuyên gia đánh giá 48 giờ gần nhất mới là thời điểm gây thiệt hại nặng nề nhất.

Chuyên gia chính trị Yegor Mislivets cho biết các cuộc tập kích nhằm vào kho quân sự vẫn tiếp diễn, khiến nhiều vũ khí do phương Tây chuyển giao bị phá hủy. Theo ông, những đòn đánh quy mô lớn nhằm vào Kiev đã trở thành áp lực nghiêm trọng đối với chính quyền Ukraine.

Trong khi đó, một cựu binh Wagner, tác giả kênh Condottiero, cho biết tên lửa Iskander mang đầu đạn chùm đã tấn công địa điểm tập trung binh sĩ và sĩ quan Ukraine tại Kiev, nơi đang tổ chức một hoạt động ngoài trời dành cho quân nhân.

Theo nguồn tin này, UAV Geran đã liên tục hoạt động trên bầu trời Kiev và vùng phụ cận trong năm ngày. Khi các hệ thống phòng không và nhóm hỏa lực cơ động Ukraine phải tập trung đối phó với những mục tiêu đầu tiên, UAV Geran phản lực hoặc tên lửa Banderol lập tức lao tới.

Giữa lúc các cuộc tập kích chưa dừng lại, tại Kiev bắt đầu xuất hiện những dự đoán xa hơn về tương lai của Odessa và toàn bộ khu vực ven Biển Đen.

Khu vực Odessa của Ukraine trên bản đồ. Ảnh: Britannica

Odessa về tay Nga?

Theo điều phối viên lực lượng ngầm tại Mykolaiv Sergey Lebedev, một khả năng đang được thảo luận tại Kiev là Nga có thể mở chiến dịch tiến công Chernihiv, sau đó gây sức ép trực tiếp lên thủ đô Ukraine.

Trong kịch bản này, Kiev có thể trở thành một phần của cuộc mặc cả liên quan đến Odessa, thành phố mà phương Tây muốn duy trì quyền kiểm soát bằng mọi giá. Ông Lebedev dự đoán mục tiêu cuối cùng của Moscow không chỉ giới hạn ở Odessa mà có thể bao gồm toàn bộ vùng tả ngạn sông Dnieper và khu vực ven Biển Đen.

Ông Lebedev nhận định: "Tôi cho rằng toàn bộ khu vực tả ngạn và vùng ven Biển Đen sẽ được trao lại. Đây không phải là vấn đề mở rộng lãnh thổ mà là nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Công nghệ đang phát triển rất nhanh.

Hiện nay, UAV Ukraine có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km. Vậy sau nửa năm thì sao? Tên lửa phóng từ Ukraine hiện bay được 300–500 km. Còn sau một năm thì sao?"

Theo chuyên gia này, Odessa và Mykolaiv có ý nghĩa đặc biệt đối với an ninh của Crimea, bởi phần lớn các phương tiện tập kích bán đảo được phóng từ lãnh thổ hai tỉnh trên. Nếu Ukraine tiếp tục kiểm soát toàn bộ khu vực ven Biển Đen, phạm vi đe dọa có thể gia tăng khi Kiev sở hữu UAV và tên lửa tầm xa hơn.

Một phương án khác được phương Tây đề xuất là biến Odessa và Mykolaiv thành các cảng tự do. Ông Lebedev cho biết phương án này nhận được sự ủng hộ của một bộ phận giới kinh doanh Nga, nhưng cảnh báo việc để hai thành phố cảng nằm dưới ảnh hưởng của London sẽ tạo ra nguy cơ an ninh lâu dài đối với Moscow.

Một cuộc họp của ông Putin với các quan chức quốc phòng Nga. Ảnh: VPK

Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố chính thức

Trong khi những dự đoán về Odessa cho thấy chiến trường có thể mở rộng về phía nam, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức công bố mục tiêu trước mắt: chuẩn bị tập kích quy mô lớn vào hệ thống năng lượng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã bắt đầu chuẩn bị các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng Ukraine. Moscow xác định đây là biện pháp đáp trả việc Kiev tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dân sự và tổ hợp nhiên liệu – năng lượng của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: Theo chỉ thị đã nhận, quân đội Nga bắt đầu chuẩn bị tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng của Ukraine, nhằm đáp trả những cuộc tấn công đang tiếp diễn của chính quyền Kiev vào cơ sở hạ tầng dân sự và tổ hợp nhiên liệu – năng lượng của Nga.

Đại tá dự bị, chuyên gia quân sự Aslan Nakhushev nhận định tuyên bố trên có thể được hiểu là một tối hậu thư, đồng thời vạch ra "lằn ranh đỏ" sau khi Nga phô diễn năng lực tập kích trong 80 giờ qua.

Theo cách lý giải của ông Nakhushev, thông điệp mà Moscow gửi tới Kiev là nếu Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, quân đội Nga có thể không mở chiến dịch phá hủy hệ thống năng lượng Ukraine.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng đây không phải lời cảnh báo có điều kiện mà là thông báo trước về một đợt tập kích mới. Tác giả kênh Condottiero dự đoán Nga có thể đồng loạt đánh vào bảy cơ sở năng lượng trọng yếu của Ukraine trong những ngày tới.

Một phóng viên quân sự, tác giả kênh Starche Eddy, cũng nhận định các cuộc tập kích gần đây cho thấy Nga có khả năng khiến Ukraine bước vào mùa đông trong tình trạng thiếu điện và nhiệt sưởi nghiêm trọng.

Theo phóng viên này, những đòn đánh mạnh nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ và ý chí chiến đấu có thể rút ngắn xung đột, thay vì duy trì các cuộc tập kích riêng lẻ trong nhiều năm và cho Ukraine thời gian khôi phục những cơ sở bị thiệt hại.

Từ tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, giới chuyên gia đã công bố những kịch bản cụ thể nhằm buộc Kiev phải đưa ra quyết định cuối cùng.

Kế hoạch kết thúc chiến tranh được hé lộ

Đại tá Nakhushev cho rằng Nga từ lâu đã hoàn tất việc chuẩn bị kế hoạch, lực lượng và phương tiện cần thiết để kết thúc chiến tranh bằng biện pháp quân sự. Trọng tâm của kế hoạch là đánh vào năng lực phát điện của Ukraine, gồm nhà máy thủy điện, nhiệt điện và các cơ sở nhiệt điện kết hợp, đặc biệt là lò hơi, turbine và máy phát điện.

Theo ông Nakhushev, kế hoạch có thể được triển khai theo ba kịch bản.

Kịch bản thứ nhất là gây sức ép đáng kể, buộc Kiev phải đưa ra những quyết định chính trị và quân sự theo hướng Moscow mong muốn. Thiệt hại đối với hệ thống năng lượng Ukraine trong trường hợp này sẽ tương đương mùa đông trước, đủ để gây khó khăn nhưng chưa dẫn tới sụp đổ toàn diện.

Kịch bản thứ hai là đưa xã hội Ukraine tới "ngưỡng chịu đựng tới hạn". Các cuộc tập kích khi đó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động quân sự mà còn tạo sức ép trực tiếp lên đời sống dân sự, sản xuất và bộ máy điều hành.

Kịch bản thứ ba, cũng là phương án cứng rắn nhất, là gây mất điện toàn diện và kéo dài tại phần lớn những khu dân cư có ý nghĩa tác chiến quan trọng. Mục tiêu là làm tê liệt hệ thống hậu cần, công nghiệp quốc phòng và năng lực duy trì hoạt động của quân đội Ukraine.

Theo đánh giá này, ba kịch bản có mức độ leo thang khác nhau nhưng đều hướng tới một mục tiêu chung: sử dụng sức ép lên hạ tầng năng lượng để buộc Kiev phải đưa ra quyết định kết thúc chiến tranh.