Nga bất ngờ báo tin vui

Vostok Oil là siêu dự án tại Bắc Cực được Moscow kỳ vọng trở thành nguồn tăng trưởng sản lượng mới sau nhiều năm trì hoãn vì trừng phạt, thiếu vốn và nhà đầu tư quốc tế rút lui.

Trong tháng 9, Rosneft đã đưa khoảng 250.000 tấn dầu thô lên 3 tàu chuyên dụng có khả năng hoạt động trong vùng băng từ cảng Bukhta Sever trên bán đảo Taimyr.

2 tàu Valentin Pikul và Akademik Gubkin vận chuyển dầu tới Murmansk để chuyển sang tàu khác. Tàu thứ ba, Vladimir Monomakh, đi thẳng về phía châu Á qua Tuyến đường biển phương Bắc. Dữ liệu LSEG cho thấy một tàu thứ tư đang chờ nhận hàng.

Đây là những lô hàng thương mại đầu tiên từ dự án từng được Nga quảng bá có khả năng sản xuất tới 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2% nguồn cung dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, quy mô hiện tại vẫn cách xa mục tiêu đó. Các nguồn tin trong ngành ước tính Vostok Oil chỉ xuất khẩu trung bình khoảng 150.000 thùng/ngày trong năm nay, tương đương 7,5% công suất 2 triệu thùng từng được đặt ra. Phần lớn nguồn dầu ban đầu cũng đến từ cụm Vankor đã khai thác nhiều năm, thay vì những mỏ mới ở xa hơn về phía bắc.

Rosneft kỳ vọng tình hình thay đổi khi các khu vực mới, đặc biệt là Payakha, được đưa vào khai thác. Công ty đặt mục tiêu nâng xuất khẩu Vostok Oil lên khoảng 600.000 thùng/ngày trong nửa cuối năm 2027 và đạt 1 triệu thùng/ngày vào năm 2030.

Theo Rosneft, Vostok bao gồm 13 mỏ với tổng tài nguyên ước tính khoảng 50 tỷ thùng dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh thấp. Một tuyến đường ống chuyên dụng dài 790 km đã được xây dựng để đưa dầu từ các khu vực khai thác tới Bukhta Sever.

Tại đây, Rosneft lên kế hoạch xây dựng trung tâm lưu trữ với khoảng 100 bồn chứa, biến Bukhta Sever thành một cửa ngõ xuất khẩu dầu quy mô lớn trên bờ Bắc Băng Dương.

Dự án từng được kỳ vọng phát triển nhanh hơn, nhưng liên tục gặp trở ngại sau năm 2022.

Cụ thể, 2 tập đoàn thương mại hàng hóa Trafigura và Vitol rút khỏi Vostok sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt với Nga. Việc mất những nhà đầu tư quốc tế lớn khiến Rosneft phải tìm nguồn tài chính trong nước, đồng thời bán bớt tài sản để huy động vốn.

Vostok Oil được Moscow xem là đặc biệt quan trọng khi sản lượng dầu Nga gặp khó trong việc tăng trưởng trở lại. Năm 2025, Nga sản xuất trung bình khoảng 9,9 triệu thùng dầu và condensate /ngày, trong khi Mỹ đạt gần 13,6 triệu thùng /ngày.

Việc phát triển các mỏ mới ở Bắc Cực được kỳ vọng giúp Nga bù đắp sự suy giảm tại những khu vực khai thác lâu năm.

Bukhta Sever còn mang ý nghĩa chiến lược về vận chuyển. 1 trong 3 lô hàng đầu tiên đã đi về phía đông qua Tuyến đường biển phương Bắc, cho phép Nga vận chuyển dầu trực tiếp từ Bắc Cực sang thị trường châu Á mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các cảng Baltic hay Biển Đen.

Những cơ sở xuất khẩu tại hai khu vực này liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Vostok bắt đầu xuất khẩu đúng lúc một trong những khách hàng dầu Nga lớn nhất đang giảm mua. Ấn Độ nhập khoảng 2,1 triệu thùng dầu Nga/ngày trong tháng 8, giảm 16,5% so với tháng trước. Dữ liệu sơ bộ của Kpler cho thấy con số tháng 9 có thể tiếp tục giảm xuống khoảng 1,9 triệu thùng /ngày.

New Delhi cũng đang chịu thêm sức ép sau khi Mỹ thông qua luật cho phép áp thuế tới 100% lên hàng hóa từ những quốc gia nằm trong nhóm khách hàng lớn nhất của dầu khí Nga nếu tiếp tục thực hiện các giao dịch mới.

Theo Oilprice﻿