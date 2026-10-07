Chủ sở hữu người Mỹ trầm trồ trước một sản phẩm của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Một chủ xe VinFast tại Mỹ mới đây đã chia sẻ trải nghiệm đáng chú ý sau chuyến hành trình đường dài đầu tiên với chiếc VF 8 Eco 2025 trên nhóm Facebook VinFast Owners Club US/CAN với 10k thành viên.

Theo chia sẻ của Michelle R. Phelps, chiếc VF 8 đã cùng ông thực hiện hành trình dài khoảng 1.200 dặm, tương đương gần 1.930 km, từ Florida tới Tennessee rồi quay trở lại.

Đây là một phép thử thực tế đáng kể đối với một mẫu SUV điện, khi hành trình bao gồm khoảng 800 ft (244 m) thay đổi độ cao và phải di chuyển liên tục trên những tuyến đường liên bang đông phương tiện.

Một trong những điểm khiến chủ xe hài lòng là chi phí năng lượng cho toàn bộ chuyến đi. Anh cho biết chiếc VF 8 đạt khoảng 250 dặm (402 km) cho mỗi lần sạc, trong khi tổng số tiền dành cho việc sạc điện trong cả chuyến đi chỉ khoảng 172 USD.

Theo ước tính của chủ xe, mức chi phí này giúp anh tiết kiệm khoảng 80 USD so với việc sử dụng một chiếc xe chạy xăng có kích thước tương đương.

Hạ tầng sạc cũng không trở thành trở ngại lớn. Trên hành trình dọc theo tuyến I-75, hệ thống trạm sạc của Pilot/Flying J tỏ ra khá thuận tiện. Bên cạnh đó, chủ xe đã cài đặt và thiết lập sẵn ứng dụng EVgo, nhờ vậy việc tìm và sử dụng các điểm sạc diễn ra tương đối suôn sẻ.

"Việc sạc không phải là vấn đề", chủ xe chia sẻ.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cũng cho thấy một điểm hạn chế quen thuộc của xe điện khi chạy đường dài: thời gian.

Theo Michelle, chuyến đi này thông thường chỉ mất khoảng 9-10 giờ, tùy tình trạng giao thông và số lần dừng nghỉ, đặc biệt là khi đi qua khu vực Atlanta. Nhưng với chiếc VF 8, thời gian thực tế lên tới khoảng 12 giờ cho mỗi chiều.

Anh ước tính riêng thời gian dành thêm cho việc sạc khiến chuyến đi kéo dài khoảng 1,5-2 giờ. Tuy nhiên, chủ xe cũng hài hước thừa nhận bản thân đã dừng nghỉ khá nhiều lần vì nhu cầu cá nhân.

Đáng chú ý, trong suốt hành trình dài gần 2.000 km, chiếc VF 8 chỉ phát sinh một lần cảnh báo liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái, xảy ra khi xe di chuyển trong điều kiện mưa lớn.

Ngoài sự cố này, chủ xe đánh giá tổng thể chiếc xe hoạt động tốt.

Sau khi hoàn thành chuyến đi, Michelle cho biết anh hài lòng với khả năng vận hành của chiếc VF 8 Eco 2025.

Đặc biệt, dù thừa nhận những mẫu VinFast đời đầu từng có một số vấn đề, chủ xe cho rằng chiếc VF 8 Eco đời 2025 của mình đã chứng minh được khả năng trong một chuyến đi thực tế.

"Tôi biết những mẫu đời trước có vấn đề, nhưng chiếc VF 8 Eco 2025 của tôi vẫn hoàn thành tốt một chuyến đi đường dài thực sự", chủ xe chia sẻ.

Cuối bài đăng, chủ xe đưa ra nhận xét đầy tích cực: "Chiếc xe này thực sự là một món hời."

Chuyến đi của Michelle không phải là một bài đánh giá xe theo tiêu chuẩn phòng thử nghiệm, nhưng lại cung cấp một góc nhìn thực tế về khả năng sử dụng xe điện trong điều kiện đường trường tại Mỹ.

Với quãng đường khoảng 1.930 km, chi phí sạc 172 USD và thời gian di chuyển dài hơn xe xăng khoảng 1,5-2 giờ, trải nghiệm này cho thấy VF 8 có thể đáp ứng những chuyến đi đường dài, trong khi bài toán thời gian sạc vẫn là yếu tố mà người dùng xe điện cần cân nhắc.

Đáng chú ý hơn, những nhận xét này đến từ một người dùng thực tế tại Mỹ, trong bối cảnh VinFast đang tìm cách mở rộng sự hiện diện của các mẫu xe điện mang thương hiệu Việt tại thị trường này.

Với Michelle, sau chuyến đi đầu tiên kéo dài hàng nghìn km, chiếc VF 8 Eco 2025 đã vượt qua bài kiểm tra đường dài của chính chủ nhân và để lại cho anh một ấn tượng tích cực.