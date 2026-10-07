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Biển Đen 'nóng' lên: Liên tiếp các vụ tấn công tàu chở dầu, tàu thương mại chỉ trong một ngày

| | Tài chính quốc tế

Toàn bộ 23 thuyền viên trên tàu chở dầu Aframax Rio treo cờ Liberia đã được giải cứu sau khi con tàu bốc cháy ngoài khơi bờ biển Biển Đen của Nga vì bị một phương tiện không người lái tấn công.

Trong một thông báo trên Telegram, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết, toàn bộ thủy thủ đoàn là công dân Ấn Độ và không có ai bị thương.

Bộ cũng xác nhận, lực lượng cứu hỏa đã có đủ phương tiện để xử lý đám cháy ngay khi cường độ ngọn lửa giảm bớt.

Tàu chở dầu thô Aframax Rio bốc cháy ngoài khơi bờ Biển Đen. (Ảnh: Reuters)

Theo cơ quan này, tàu Aframax Rio - đang chở dầu thô - đã bị xuồng không người lái tấn công hôm 6/10. Vụ tấn công gây ra một đám cháy dầu trên Biển Đen. Các đội cứu hộ ban đầu không thể tiếp cận con tàu do ngọn lửa quá dữ dội.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Andrey Nikitin đã triệu tập một ban chỉ huy ứng phó khẩn cấp, đồng thời huy động nhân lực và thiết bị để xử lý hậu quả.

Giới chức Nga đã tạm thời đóng cửa các bãi biển tại khu vực Sirius gần đó như một biện pháp phòng ngừa. Kết quả giám sát sau đó cho thấy, nồng độ chất ô nhiễm nằm dưới mức cho phép và không có nguy cơ tức thời nào đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong một vụ việc riêng biệt ngày 6/10, hai tàu buôn đã bị tấn công bởi máy bay và xuồng không người lái trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, cách bờ biển nước này khoảng 128 km.

Cụ thể, tàu Alfa Watan treo cờ Togo bị hư hại nghiêm trọng và bị chìm, trong khi tàu Able treo cờ Palau bốc cháy. 18 thuyền viên đã được giải cứu khỏi con tàu bị cháy, trong đó có hai người bị thương nặng.

Vị trí các con tàu bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev lên án các vụ tấn công này là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và luật hàng hải", đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công liên tiếp đang gây gián đoạn hoạt động vận tải biển tại Biển Đen và đẩy chi phí bảo hiểm lên cao.

Ông Radev cho biết hiện chưa rõ các vũ khí tấn công hai con tàu là từ Nga hay Ukraine. Bulgaria không có đường biên giới chung với hai quốc gia này, nhưng lại giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen.

Trong bài phát biểu qua video hằng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc điều tra phối hợp với Hải quân Bulgaria đã xác định Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

"Lực lượng Quốc phòng Ukraine không tiến hành bất kỳ hoạt động nào tại khu vực biển này", ông nói.

Nga chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Theo Minh Hạnh

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