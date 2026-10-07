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Một nền kinh tế tuyên bố sẽ vượt Nhật Bản vào tháng 3 năm sau

| | Tài chính quốc tế

Một nền kinh tế tuyên bố sẽ vượt Nhật Bản vào tháng 3 năm sau

Nền kinh tế lớn này sẽ vượt Nhật Bản trong năm nay như dự báo ban đầu.

Ông V. Anantha Nageswaran, cố vấn kinh tế trưởng của chính phủ Ấn Độ, dự báo nước này sẽ vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới xét theo GDP danh nghĩa vào cuối tháng 3/2027.

Nageswaran dự đoán  Ấn Độ sẽ xếp sau Mỹ, Trung Quốc và Đức trong bảng xếp hạng GDP danh nghĩa toàn cầu vào cuối tháng 3 năm sau, nhưng sẽ không vượt qua Nhật Bản trong năm nay như dự báo ban đầu.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng "không thể nói nền kinh tế Ấn Độ có quá nhiều điểm yếu". Kinh tế tăng 7,8% trong giai đoạn tháng 4-6 năm nay. Ông lập luận rằng Ấn Độ đã làm tốt hơn các nước phương Tây trong việc tạo việc làm và tăng trưởng thu nhập.

Đồng thời, Nageswaran thừa nhận rằng tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực thành thị, vẫn là một vấn đề nan giải và tốc độ giải quyết vấn đề này còn chậm.

Ông cho rằng New Delhi cần tập trung nhiều hơn vào nông nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Một nền kinh tế tuyên bố sẽ vượt Nhật Bản vào tháng 3 năm sau - Ảnh 1.

"Tôi nghĩ chúng ta chưa khai thác hết tiềm năng của ngành nông nghiệp, đặc biệt là khâu gia tăng giá trị, chế biến nguyên liệu thô", ông nói. "Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa."

Ông Nageswaran cũng cho biết "hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ" của Nhật Bản đã tích lũy được một lượng lớn tài sản trí tuệ, từ đó Ấn Độ có thể hưởng lợi rất nhiều. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều đầu tư hơn vào Ấn Độ trong các lĩnh vực như thiết bị chính xác, máy công cụ và chất bán dẫn.

Theo dữ liệu của IMF, GDP danh nghĩa của Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt là 4,15 nghìn tỷ USD và 4,38 nghìn tỷ USD tính đến tháng 4/2026.

Theo Japan Times

Y Vân

Việt Nam hàng ngày

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