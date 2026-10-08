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Phương Tây đã ‘cạn kiệt’ toàn bộ lượng dầu dự trữ hiện có?

| | Tài chính quốc tế

Phương Tây đã ‘cạn kiệt’ toàn bộ lượng dầu dự trữ hiện có?

Theo Giám đốc điều hành Vitol - công ty kinh doanh dầu mỏ độc lập lớn nhất thế giới, phương Tây đã "cạn kiệt" toàn bộ lượng dầu dự trữ hiện có.

Ngày 6/7, phát biểu tại Diễn đàn Tình báo Năng lượng ở London (Anh), ông Russell Hardy - CEO Vitol cho biết, thị trường đã sử dụng hết phần lớn lượng dự trữ trước đây giúp giảm thiểu tác động của các sự cố gián đoạn.

“Không còn lượng dự trữ nào để sử dụng ở phương Tây nữa”, ông Hardy nói.

Theo ông Hardy, trong 7 đến 10 ngày qua, khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu mỗi ngày đã được vận chuyển từ Trung Đông bằng tàu chở dầu.

CEO Vitol cho biết, thị trường năng lượng toàn cầu đang trải qua sự thay đổi hình thái rõ rệt qua các giai đoạn gián đoạn liên tiếp, do các cuộc xung đột kéo dài.

Ban đầu là khủng hoảng dầu thô, sau đó chuyển thành khủng hoảng các sản phẩm lọc dầu. Hiện nay đã phát triển thành khủng hoảng vận tải biển, khi các nhà giao dịch phải vật lộn với tình trạng thiếu tàu chở dầu và chi phí vận chuyển tăng cao.

“Giá cước vận chuyển dầu thô đang biến động cực kỳ mạnh, do những bất ổn địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu gia tăng.

Mức độ rủi ro lớn đến mức các nhà giao dịch hiện không thể ước tính chính xác chi phí vận tải, với biên độ sai lệch lên tới 2 đến 4 USD cho mỗi thùng dầu”, ông Hardy nói.

CEO Vitol cũng cảnh báo, tình trạng thiếu nhiên liệu tinh chế có thể kéo dài suốt mùa Đông, vì năng lực lọc dầu toàn cầu vẫn đang khan hiếm.

Theo RT
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Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

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