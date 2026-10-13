Funan Techo của Campuchia có bước tiến mới: 11 địa điểm chuẩn bị thi công đồng loạt

Funan Techo được đẩy nhanh tiến độ

Việc xây dựng kênh đào Funan Techo trị giá 1,7 tỷ USD của Campuchia dự kiến được mở rộng đồng thời tại 11 địa điểm vào tháng tới, theo Thống đốc tỉnh Takeo Vy Samnang.

Đây được xem là bước tiến trong nỗ lực hiện đại hóa hệ thống logistics đường thủy và đường bộ của quốc gia.

Phát biểu về kế hoạch thi công sắp tới hôm 9/10, ông Samnang cho biết việc triển khai dự án tại nhiều địa điểm cùng lúc là tin vui đối với người dân, đồng thời là bước quan trọng hướng tới hiện đại hóa năng lực vận tải biển, thương mại đường sông và khả năng tiếp cận biển trực tiếp của Campuchia.

Tuyến đường thủy nhân tạo dài 180 km này đi qua 4 tỉnh phía nam, gồm Kandal với 54 km, Takeo với 60 km, Kampot với 43 km và Kep với 17,5 km.

Kênh đào được thiết kế để phục vụ tàu chở hàng có trọng tải lên tới 3.000 tấn (DWT), rộng 100 m và sâu 5,4 m. Hạ tầng dọc tuyến bao gồm 11 cây cầu và 3 cửa cống được trang bị van điều tiết, nhằm quản lý mực nước và ngăn nước mặn xâm nhập vào đất nông nghiệp sử dụng nước ngọt.

Campuchia chuẩn bị triển khai thi công đồng thời tại 11 địa điểm dọc Funan Techo. Ảnh: kampucheathmey

Thúc đẩy đầu tư nước ngoài

Thống đốc Vy Samnang cho biết ông đã nhiều lần đến Trung Quốc để giới thiệu tiềm năng kinh tế của tỉnh Takeo với các nhà đầu tư chưa quen thuộc với Campuchia.

Theo ông, Takeo đang ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của đầu tư nước ngoài. Nhiều nhà máy và xưởng sản xuất tại tỉnh hiện sử dụng gần 180.000 lao động.

Ông Samnang cho biết: “Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tăng cường kết nối khu vực, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa giao thông vận tải và hỗ trợ các liên kết thương mại bền vững, hiệu quả giữa Campuchia và các đối tác kinh tế của nước này”.

Kênh đào dự kiến mang lại lợi ích cho khoảng 1,6 triệu người dân sinh sống dọc tuyến thông qua việc cải thiện hệ thống tưới tiêu nông nghiệp, thúc đẩy thương mại địa phương và phát triển công nghiệp.

Dự án chính thức khởi công ngày 5/8/2024 dưới thời Thủ tướng Hun Manet. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào năm 2028. Ảnh: kampucheathmey

Trung Quốc tài trợ gần 1 tỷ USD cho Funan Techo

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã đồng ý cung cấp khoản tài trợ gần 1 tỷ USD cho dự án kênh đào nối khu vực nội địa Campuchia với biển, theo thông tin từ các quan chức. Thỏa thuận được ký trong bối cảnh Phnom Penh đẩy mạnh một trong những dự án hạ tầng tham vọng nhất của nước này.

Phó thủ tướng Sun Chanthol, đồng thời là Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia, đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Công ty Đường thủy Nội địa và Ven biển Funan Techo hồi tháng 9.

Công trình được thiết kế cho tàu có trọng tải lên tới 3.000 tấn, với mục tiêu giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics và thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, thành phố vệ tinh và du lịch dọc tuyến.

Các cơ quan chức năng cho biết dự án sẽ tận dụng những tuyến đường thủy cổ có từ thời Phù Nam, kết hợp 135 km kênh hiện có, 7 km kênh đào mới và 38 km kênh được nắn thẳng.

Trong đó, đoạn dài 26 km nối Prek Takeo với sông Bassac sẽ do các doanh nghiệp nhà nước Campuchia và các công ty trong nước tài trợ. Đoạn dài 159 km từ Takeo đến Kep sẽ được đồng tài trợ với Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc.

Thỏa thuận tài chính này bổ sung vào danh mục các dự án Trung Quốc hỗ trợ tại Campuchia, trong đó có việc mở rộng cảng Sihanoukville và xây dựng sân bay quốc tế Techo.

Trung Quốc chiếm 10% tổng nợ công của Campuchia tính theo đơn vị tiền tệ vào giữa năm 2026. Trong nửa đầu năm, các dự án hạ tầng chiếm 82% tổng số vốn vay được giải ngân, theo số liệu được nêu trong thông tin về dự án.

Ông Sun Chanthol kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế tìm hiểu cơ hội đầu tư liên quan đến kênh đào. Theo các quan chức Campuchia, công trình được kỳ vọng sẽ định hình lại ngành vận tải đường thủy của nước này, giảm sự phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển qua các nước láng giềng và tăng cường kết nối thương mại trong khu vực.