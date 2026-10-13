Thỏa thuận giữa ông Trump và Nga có khiến người Đức “tỉnh ngộ"?

Thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề cung ứng dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới không gây bất ngờ. Đó là phong cách của Trump, cũng là phong cách của Putin, đặc biệt, khi châu Âu vừa phải chấp nhận xả kho dự trữ diesel để hạ nhiệt thị trường trong nước. Nước Mỹ một lần nữa buộc châu Âu phải nhìn thẳng vào sự thật, ít ra sẽ khó thay đổi trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump, Mỹ là trước hết và trên hết.

Đối với các nền kinh tế châu Âu, việc Nga lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu ít ra không là một tin buồn. Mỹ sẽ không còn cái cớ bảo vệ nền kinh tế trong nước mà hiện thực hóa ý định cấm xuất khẩu dầu diesel ra nước ngoài của ông Donald Trump. Với nguồn cung bổ sung, giá dầu diesel nếu không hạ nhiệt thì cũng chưa thể ngay lập tức tăng nóng. Sợi dây nhiên liệu đang siết chặt ngành vận tải toàn châu Âu có thể phần nào nới lỏng.

Mỹ đã thuyết phục Nga cung cấp gần 2 triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới. Ảnh Fortune.

Thế nhưng, một câu hỏi chính đáng lẽ ra cần đặt ra và lẽ ra nên đặt ra từ khi dòng dầu thô và khí hóa lỏng LNG của Nga qua Mỹ và các nước thứ ba rồi vẫn vòng trở lại châu Âu. Đó là tại sao châu Âu chặt đứt các mối quan hệ kinh tế với Nga để rồi chỉ nhận phần thua thiệt?

Nhiều người Đức đã nghĩ như vậy và giờ đây, họ một lần nữa cất tiếng chất vấn chính quyền Thủ tướng Friedrich Merz. Hai đảng đối lập Đức đã kêu gọi phục hồi quan hệ kinh tế với Moscow theo cách mà ông Donald Trump đã đạt được thỏa thuận cung ứng dầu diesel. Theo các chính trị gia Đức, chinh sách trừng phạt của ông Friedrich Merz chỉ làm giá nhiên liệu tăng cao, tạo thêm áp lực cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Một nghị quyết chung yêu cầu chấm dứt phạt chống Nga và hỗ trợ tài chính cho Kiev đang được Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức AfD và Liên minh Sahra Wagenknecht chuẩn bị. Theo truyền thông Đức, bà Claudia Wittig, Phó chủ tịch Liên minh Sahra Wagenknecht tuyên bố, Đức cũng cần thỏa thuận dầu diesel với Nga.

Vị lãnh đạo Liên minh Sahra Wagenknecht nói thẳng, các lệnh trừng phạt chống Nga đã "thất bại trên diện rộng" và chủ yếu gây thiệt hại cho nước Đức. Không chỉ thỏa thuận dầu diesel, nước Đức cần nối lại việc nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga để cứu vãn ngành công nghiệp nước này.

Trở lại thỏa thuận được ông Donald Trump công bố, Nga sẽ xuất khẩu thêm 500.000 tấn dầu diesel vào tháng 11/2026 và một triệu tấn nữa sau đó. Nếu người Đức không thỏa thuận trực tiếp với Nga, toàn bộ số dầu diesel này tiếp tục đến Mỹ và vòng trở lại châu Âu theo "cảm xúc nước Mỹ trên hết" của ông chủ Nhà Trắng.

Còn một điều chưa được nói ra nhưng lại khó có thể ngó lơ. Theo các nguồn tin, Nga và Mỹ đã thảo luận khả năng đưa một nhà đầu tư Mỹ tham gia đường ống khí đốt Nord Stream, khôi phục dòng khí đốt Nga sang châu Âu.

Nếu dự định này thành hiện thực, hạ tầng trọng yếu do các doanh nghiệp châu Âu đầu tư cùng Gazprom Nga sẽ mang lại dòng chảy ngoại tệ về cho nước Mỹ. Nỗi canh cánh phụ thuộc năng lượng Nga vẫn còn nguyên, hoặc nói chính xác hơn, Mỹ có thêm một cây gậy để gây sức ép với châu Âu. Người Đức nên tỉnh ngộ và nên tỉnh ngộ thật nhanh.