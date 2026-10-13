Người chơi Ai Là Triệu Phú Anh đánh rơi gần 13 tỷ sau 1 cuộc gọi

Who Wants to Be a Millionaire? (Ai Là Triệu Phú) là chương trình đố vui kiến thức nổi tiếng tại Anh, nơi người chơi lần lượt vượt qua 15 câu hỏi để chinh phục giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu bảng Anh (khoảng 34 tỷ đồng). Dẫn dắt phiên bản Anh hiện nay là Jeremy Clarkson, cựu MC của chương trình Top Gear. Trong quá trình thi đấu, người chơi có thể sử dụng 4 quyền trợ giúp gồm gọi điện cho người thân hoặc bạn bè, hỏi ý kiến khán giả, hỏi người dẫn chương trình và loại bỏ hai phương án sai.

Với cơ chế này, mỗi câu trả lời ở chặng cuối đều có thể tạo ra khác biệt lớn về tiền thưởng. Điều đó được thể hiện rõ trong tập phát sóng ngày 25/5/2025, khi Nicholas Bennett tiến sát giải thưởng 1 triệu bảng Anh nhưng lại đưa ra lựa chọn sai ở câu hỏi cuối cùng. Quyết định tiếp tục cuộc chơi sau khi hai quyền trợ giúp không mang lại đáp án chắc chắn khiến anh đánh mất cơ hội giữ lại thêm 375.000 bảng Anh (khoảng 12,8 tỷ đồng).

Người chơi Nicholas Bennett. Ảnh: ITV

Màn thi khiến khán giả tại trường quay đồng loạt thốt lên kinh ngạc, đồng thời được truyền thông Anh nhắc đến như một trong những khoản tiền lớn nhất bị đánh mất trong lịch sử chương trình.

Theo thông tin giới thiệu khi đến với chương trình, Nicholas Bennett là một nhà phân tích dữ liệu đến từ West Hampstead, London, Anh. Trong phần thi của mình, anh liên tiếp trả lời đúng các câu hỏi và tiến đến câu số 15, cũng là câu hỏi cuối cùng có giá trị 1 triệu bảng Anh (khoảng 34 tỷ đồng).

Trước khi bước vào câu hỏi quyết định, Bennett đã đạt mốc 500.000 bảng Anh (khoảng 17 tỷ đồng) ở câu số 14. Đây là số tiền anh có thể giữ lại nếu quyết định dừng cuộc chơi tại thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu tiếp tục trả lời câu hỏi cuối và đưa ra đáp án sai, số tiền anh nhận được sẽ quay về mốc bảo đảm 125.000 bảng Anh (khoảng 4,25 tỷ đồng) mà anh đã thiết lập trước đó.

Đứng trước cơ hội trở thành triệu phú, Bennett quyết định tiếp tục thi đấu. Jeremy Clarkson đưa ra câu hỏi cuối cùng: “Which of these words, each coined by a famous writer, was derived from a fairytale about three princes?” (Tạm dịch: Trong số những từ sau đây, từ nào được một nhà văn nổi tiếng đặt ra, bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích về ba vị hoàng tử?)

Nicholas Bennett đã trả lời qua câu số 14. Ảnh: ITV

Đây là câu hỏi số 15 cũng là câu hỏi cuối của chương trình dành cho Nicholas Bennett trong cuộc thi lần này. Ảnh: ITV

Bốn phương án lần lượt là A. Pandemonium, B. Serendipity, C. Utopia và D. Yahoo. Đây đều là những từ có nguồn gốc và lịch sử sử dụng riêng, khiến việc xác định đáp án không hề đơn giản nếu người chơi không biết rõ câu chuyện đằng sau chúng.

Không chắc chắn về đáp án, Bennett quyết định sử dụng hai quyền trợ giúp còn lại. Khác với phiên bản Ai Là Triệu Phú tại Việt Nam, chương trình ở Anh có thêm quyền trợ giúp Ask Jeremy - tức là cho phép người chơi trực tiếp hỏi người dẫn chương trình Jeremy Clarkson để tìm gợi ý. Tuy nhiên, lần này Clarkson cũng không biết đáp án chính xác.

Bennett sau đó tiếp tục sử dụng quyền trợ giúp gọi điện cho bạn cùng phòng của anh, nhưng người này không đưa ra được lựa chọn chắc chắn.

Như vậy, cả hai quyền trợ giúp đều không mang lại cho Bennett cơ sở đủ vững chắc để xác định đáp án cuối cùng.

Trong lúc cân nhắc, Bennett cho biết anh đã sớm loại bỏ phương án B. Serendipity. Cuối cùng, sau vài phút suy nghĩ, Bennett quyết định tin vào phán đoán ban đầu và chọn D. Yahoo. Khi Clarkson thông báo đáp án này không chính xác, khán giả tại trường quay đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Đáp án đúng là B. Serendipity.

Đáp án đúng là B. Ảnh: ITV

Điều khiến màn thi của Bennett được chú ý không chỉ nằm ở việc anh trả lời sai câu hỏi cuối cùng, mà còn ở khoản tiền chênh lệch rất lớn giữa hai lựa chọn: dừng cuộc chơi hoặc tiếp tục trả lời.

Cụ thể, trước khi bước vào câu hỏi cuối cùng, Nicholas Bennett đã giành được 500.000 bảng Anh. Nếu quyết định dừng cuộc chơi ngay tại câu 14, anh sẽ mang về toàn bộ số tiền này. Tuy nhiên, Bennett chọn tiếp tục thử sức với câu hỏi trị giá 1 triệu bảng Anh. Vì đưa ra đáp án sai, số tiền thưởng của anh giảm xuống còn 125.000 bảng Anh - mốc bảo đảm mà anh đã vượt qua trước đó.

Như vậy, chỉ với một câu trả lời sai, Bennett đã đánh mất 375.000 bảng Anh (khoảng 12,8 tỷ đồng) so với số tiền có thể nhận nếu dừng cuộc chơi ở câu 14. Trong khi đó, nếu trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, anh sẽ giành được trọn vẹn 1 triệu bảng Anh.

Sau khi biết mình trả lời sai, Bennett vẫn cố giữ tinh thần lạc quan và nói: “Ít nhất tôi vẫn nhận được 125.000 bảng Anh”. Người dẫn chương trình còn chia sẻ rằng nếu chính mình đánh mất một khoản tiền lớn như vậy, có lẽ ông đã nằm xuống sàn và khóc nức nở.

Theo lời giải thích của người dẫn chương trình Jeremy Clarkson, từ Serendipity được nhà văn Horace Walpole đặt ra, lấy cảm hứng từ câu chuyện The Three Princes of Serendip (Ba vị hoàng tử xứ Serendip). Từ này thường được dùng để chỉ việc tình cờ tìm thấy điều có giá trị hoặc gặp được một điều tốt đẹp ngoài dự tính.

Với Bennett, việc loại bỏ đáp án chính xác từ sớm đã khiến quá trình suy luận đi theo hướng khác. Khi cả người dẫn chương trình lẫn người bạn được gọi điện đều không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, anh cuối cùng chọn phương án mình cảm thấy hợp lý nhất.

Tình huống của Nicholas Bennett cho thấy ranh giới giữa việc dừng lại với khoản tiền thưởng lớn đã có trong tay và tiếp tục để chạm tới giải thưởng cao nhất đôi khi chỉ nằm ở một câu trả lời. Trong trường hợp này, anh đã chọn thử sức đến cùng, dù kết quả cuối cùng không như mong đợi.