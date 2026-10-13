Interfax: Tổng thống Putin ký sắc lệnh cấp đặc quyền cho công dân Việt Nam

Hãng thông tấn Interfax ngày 12/10 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh miễn thị thực nhập cảnh Nga đến hết ngày 15/10/2027 cho công dân Việt Nam đến thăm người thân, trao đổi công việc hoặc du lịch, với thời gian lưu trú không quá 30 ngày.

“Theo quy định mới, đến hết ngày 15/10/2027, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền nhập cảnh và lưu trú tại Liên bang Nga không quá 30 ngày để thăm viếng, công tác, du lịch, tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị – xã hội, kinh tế, thể thao, cũng như quá cảnh qua lãnh thổ Liên bang Nga và xuất cảnh khỏi Liên bang Nga mà không cần thị thực, trên cơ sở hộ chiếu phổ thông của công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật chính thức nêu rõ.

Quy định này không áp dụng đối với người đến Nga làm việc theo diện lao động, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú.

Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.