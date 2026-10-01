Thị trường trái phiếu Mỹ căng thẳng trước giờ công bố lạm phát, lợi suất neo gần đỉnh 24 năm

Các nhà giao dịch trái phiếu Mỹ đang hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 và bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhằm tìm kiếm tín hiệu về lộ trình tăng lãi suất của ngân hàng trung ương.

Sau đợt bán tháo mạnh khi Fed nhất trí tăng lãi suất vào tháng trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ gần như đi ngang trong tuần qua, duy trì quanh mức cao nhất 24 năm.

Áp lực bán phần nào hạ nhiệt sau khi báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại đáng kể. Dữ liệu này khiến thị trường nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10.

Các nhà giao dịch chỉ dự đoán khoảng 20% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự kiến ngân hàng trung ương tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12, sau đó tiếp tục có hai đợt tăng lãi suất đến cuối năm 2027.

Rủi ro lớn nhất hiện nay là báo cáo CPI tháng 9 cao hơn dự báo, khiến thị trường phải điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ và kích hoạt một đợt bán tháo trái phiếu mới.

Các nhà kinh tế hiện dự báo CPI tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước, cao hơn mức 0,4% của tháng 8. Trong khi đó, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, được dự báo tăng 0,2%, giảm nhẹ so với mức 0,3% trước đó.

So với cùng kỳ năm ngoái, CPI toàn phần được dự báo tăng 3,6%, còn CPI lõi tăng 2,5%.

Chiến lược gia lãi suất Mỹ Molly Brooks tại TD Securities nhận định rủi ro từ báo cáo lạm phát đang nghiêng về phía bất lợi đối với thị trường trái phiếu. Nếu CPI cao hơn dự báo, Fed có thể phải tăng tốc thắt chặt chính sách. Ngược lại, số liệu phù hợp hoặc thấp hơn kỳ vọng sẽ củng cố cách tiếp cận thận trọng của ngân hàng trung ương.

Bên cạnh dữ liệu lạm phát, giới đầu tư cũng chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 15/10.

Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cũng dự kiến phát biểu trong tuần này.

Đây là những cơ hội cuối cùng để thị trường nắm bắt quan điểm của các quan chức Fed trước khi ngân hàng trung ương bước vào giai đoạn hạn chế phát ngôn từ ngày 17/10, chuẩn bị cho cuộc họp chính sách kết thúc ngày 28/10.

Theo bà Brooks, những phát biểu sau khi báo cáo CPI được công bố có thể giúp giảm bớt sự bất định về quyết định lãi suất sắp tới. Tuy nhiên, bà dự báo ông Warsh sẽ tiếp tục tránh đưa ra cam kết cụ thể về lộ trình chính sách.

Thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa ngày 12/10 do kỳ nghỉ lễ, trong khi thị trường chứng khoán vẫn giao dịch bình thường.



