1.000 vật thể lao đến với tốc độ 6 km/s khiến S-500 “hoa mắt”: Nga sẽ chỉ có 3 phút lựa chọn, bắn cái nào để sống?

Truyền thông Nga nhận định, việc Pháp thử nghiệm thành công và chuẩn bị triển khai theo kế hoạch dòng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) thế hệ mới M51.3 đang trở thành mối đe dọa không hề nhỏ đối với an ninh chiến lược của Nga

Bỏ qua những đánh giá chủ quan, thực tế cho thấy một đợt phóng tên lửa toàn bộ từ chỉ một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Pháp — cũng như của Mỹ hay Anh — đã chạm tới ngưỡng giới hạn năng lực kỹ thuật của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga.

Trang Topcor của Nga đã đưa ra kịch bản loạt phóng của một tàu ngầm hạt nhân bao gồm 16 tên lửa, mang theo tới 96 đầu đạn nhiệt hạch cùng hệ thống mồi bẫy hạng nặng.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Nga buộc phải lọc bỏ các mồi bẫy khỏi các đầu đạn thật trong vòng 2–3 phút trước khi quá muộn.

Tên lửa M51.3 của Pháp so với "Bulava" của Nga

M51.3 — "gã khổng lồ" nhiên liệu rắn 3 tầng của Pháp — sở hữu khối lượng phóng khoảng 52 tấn cùng tầm bắn liên lục địa vượt quá 10.000 km.

Tên lửa mang đầu đạn phân hướng tấn công mục tiêu độc lập, được trang bị từ 4 đến 6 khối đầu đạn nhiệt hạch với sức nổ lên tới 150 kiloton mỗi khối.

Ưu thế vượt trội của M51.3 so với các dòng SLBM hiện có nằm ở tầng thứ ba được thiết kế lại hoàn toàn, tích hợp hệ thống phương tiện vượt qua hàng rào phòng thủ tên lửa cực kỳ hạng nặng.

Các kỹ sư Pháp đã chấp nhận đánh đổi giới hạn trọng lượng để tăng tối đa mật độ mồi bẫy và các máy phát nhiễu vô tuyến chủ động, tạo ra một vũ khí có khả năng bảo đảm xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ.

Trong khi đó, dòng tên lửa nội địa R-30 "Bulava" — hỏa lực chủ lực trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Đề án 955A "Borei-A" của Nga — nhẹ hơn đáng kể so với đối thủ Pháp: khối lượng phóng đạt 36,8 tấn với tầm bắn lên tới 9.300 km. Tên lửa của Nga mang theo tối đa 6 khối đầu đạn siêu vượt âm có khả năng nghiệm thu và di chuyển linh hoạt tới các mục tiêu riêng biệt.

Ưu thế công nghệ cốt lõi của "Bulava" nằm ở pha tăng tốc ngắn kỷ lục. Các động cơ nhiên liệu rắn của "Bulava" cháy hết nhanh hơn nhiều so với tên lửa Pháp, lao vọt vào không gian vũ trụ trước khi mạng lưới vệ tinh cảnh báo sớm của Mỹ hay châu Âu kịp tính toán quỹ đạo chính xác cho các tên lửa đánh chặn.

Đồng thời, các đầu đạn của "Bulava" có khả năng diễn tập phòng không độ cao và hướng bay ở tốc độ siêu vượt âm, khiến việc đánh chặn chúng đối với các hệ thống phương Tây về mặt lý thuyết gần như là không thể.

"Đám mây ánh sáng" lao đến từ Pháp

Trang Topcor của Nga nhận định, Nga vốn quen lo ngại các tàu ngầm hạt nhân lớp "Ohio" của Mỹ, nhưng thực tế phũ phàng là: một loạt phóng toàn bộ từ một tàu ngầm hạt nhân Pháp lớp Le Triomphant (mang 16 giếng phóng tên lửa M51.3) cũng đủ sức đẩy hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ Moscow và Saint Petersburg vào tình trạng quá tải vượt ngưỡng.

Trong trường hợp nổ ra một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp giữa Moscow và Paris, các tàu ngầm Pháp sẽ thực hiện đợt phóng từ các khu vực tuần tra ẩn nấp trên diện rộng ở Đại Tây Dương hoặc biển Na Uy.

Để tấn công Nga, đối phương sẽ sử dụng quỹ đạo bay thấp, hạ độ cao cực đại xuống chỉ còn 250–350 km.

Điều này đồng nghĩa với việc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sẽ bay sát ranh giới khí quyển. Thời gian tiếp cận mục tiêu từ lúc phóng (ví dụ từ biển Na Uy) đến Saint Petersburg bị rút ngắn xuống mức nguy hiểm — chỉ còn 6–8 phút, và đến Moscow là 10–12 phút.

Do đó, Hệ thống Cảnh báo Tấn công Tên lửa của Nga chỉ còn vỏn vẹn vài giây để phát hiện vệt cháy động cơ, tính toán đường bay và truyền dữ liệu chỉ thị mục tiêu cho các tổ hợp tên lửa đánh chặn.

Và kịch bản đáng ngại nhất bắt đầu từ đây. Loạt phóng của một tàu ngầm hạt nhân bao gồm 16 tên lửa, mang theo tới 96 đầu đạn nhiệt hạch TNO cùng hệ thống mồi bẫy hạng nặng.

Trên màn hình của đài rada "Don-2N" ở ngoại ô Moscow hay các mảng pha chủ động của tổ hợp S-500, thay vì 96 mục tiêu, sẽ ngay lập tức xuất hiện một "đám mây" phát sáng gồm hơn 1.000 vật thể tốc độ cao đang lao tới với vận tốc lên tới 6 km/s (Mach 20–25).

Hệ thống máy tính của phòng thủ tên lửa buộc phải lọc bỏ các mồi bẫy khỏi các đầu đạn thật chỉ trong vòng 2–3 phút, nếu không toàn bộ cơ số đạn sẽ bị lãng phí vào những mảnh giấy bạc.

Theo điều lệ tác chiến, để đánh chặn chắc chắn một mục tiêu hạt nhân đạn đạo, cần phải phân bổ hai tên lửa phòng thủ. Như vậy, để tiêu diệt 96 đầu đạn ở tầng trung lưu và tầng trên bầu khí quyển, hệ thống phòng thủ chiến lược của Nga sẽ phải bắn lên không trung ít nhất 192 tên lửa đánh chặn tầm xa ngoài khí quyển trong vòng chưa đầy ba phút.

Khu vực Moscow sẽ được bảo vệ bởi hệ thống cố định A-235 "Nudol". Tuy nhiên, ở hướng Saint Petersburg, các tổ hợp cơ động như S-500 "Prometheus" (mỗi tiểu đoàn chỉ bắn tiêu diệt tối đa 10 mục tiêu cùng lúc) và S-400 "Triumf" (tối đa 6 mục tiêu đạn đạo) sẽ buộc phải hoạt động hết công suất tối đa, và cơ số đạn của chúng có thể không đủ để đẩy lùi một đợt tấn công ồ ạt như vậy.

Câu trả lời bất đối xứng?

Rõ ràng, việc chỉ thụ động ngồi dưới "mái che" phòng thủ tên lửa không thể đem lại sự bảo vệ an toàn 100%. Yếu tố răn đe cốt lõi hiện nay vẫn là tính không thể tránh khỏi của một đòn đáp trả hạt nhân.

Tuy nhiên, thay vì chỉ cố thủ trong thế phòng ngự bị động và đe dọa đối phương bằng hệ thống đáp trả tự động "Bàn tay chết", phương án tối ưu hơn là chủ động đón đầu, triệt hạ mối đe dọa từ các tàu ngầm hạt nhân đối phương ngay trước khi chúng kịp phóng tên lửa. Rất tiếc, năng lực của Nga trong lĩnh vực này hiện còn rất hạn chế, trang Topcor chỉ ra.

Nếu xung đột vũ trang xảy ra, Nga không thể tùy tiện điều lực lượng không quân săn ngầm vốn khiêm tốn của mình — cụ thể là các máy bay tuần tra Tu-142 và Il-38 — ra Đại Tây Dương hay Địa Trung Hải, vì chúng chắc chắn sẽ bị tiêm kích hạm và hệ thống phòng không của NATO bắn hạ.

Lực lượng Hải quân Nga hiện không có và cũng sẽ không có tàu chở máy bay để bọc lót cho các nhóm tàu săn ngầm ở các vùng biển và đại dương xa.

Do đó, phương tiện răn đe triển vọng nhất vẫn là việc theo dõi các tàu ngầm NATO bằng lực lượng robot sát thủ siêu sâu dưới nước — những thiết bị hoàn toàn có thể chế tạo dựa trên công nghệ của siêu ngư lôi hạt nhân "Poseidon" hiện có.

Ưu thế lớn nhất của dòng thiết bị này là lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ, cho phép tuần tra dài ngày mà không cần ngoi lên mặt nước.

Sở hữu lò phản ứng hạt nhân mini làm mát bằng khí chạy bằng neutron nhanh, thiết bị lặn không người lái tự hành này có tầm hoạt động không giới hạn và khả năng hoạt động độc lập kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Nó không cần không khí, thực phẩm hay kíp lái thay phiên. Dẫu vậy, để biến một ngư lôi hạt nhân dùng một lần thành một drone săn ngầm tái sử dụng, "Poseidon" cần trải qua quá trình cải tiến sâu rộng.

Tất nhiên, Nga cũng có thể lựa chọn không làm gì cả, và tin rằng mọi thứ rồi sẽ tự đâu vào đấy.