Cảnh tượng hiếm thấy tại “thủ đô giải trí thế giới”: Loạt địa danh biểu tượng của Las Vegas rơi vào cảnh ngập lụt sau trận mưa lớn bất thường

Sau khi tiến vào đất liền vào sáng sớm 11/10 (giờ địa phương), tàn dư của bão nhiệt đới Rachel tiếp tục gây ảnh hưởng đến miền Nam California và khu vực Tây Nam nước Mỹ. Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo nguy cơ ngập lụt ven biển, gió mạnh và lũ quét tại các khu vực nội địa trong ngày Chủ nhật.

Cảnh báo nguy cơ mưa gây lũ ở cấp 3/4 được ban hành cho ngày 11/10 tại miền Nam bang Nevada, bao gồm thành phố Las Vegas, khu vực Tây Nam bang Utah và Tây Bắc bang Arizona. Cấp cảnh báo này đồng nghĩa với việc nhiều đợt lũ quét có khả năng xảy ra, gây ảnh hưởng đáng kể đến các khu vực chịu tác động.

Clip: CNN

Đợt thời tiết nguy hiểm diễn ra đúng dịp nghỉ lễ cuối tuần, thời điểm lượng du khách đến các vườn quốc gia trong khu vực tăng cao. Grand Canyon, Zion, Death Valley và Arches đều nằm trong nhóm địa điểm có nguy cơ hứng chịu mưa lớn gây ngập lụt.

San Diego và Las Vegas được dự báo có thể ghi nhận lượng mưa từ 1 inch (khoảng 25,4 mm) trở lên. Lượng mưa này tương đương khoảng gấp đôi lượng mưa trung bình cả tháng 10 tại San Diego và gấp ba lần tại Las Vegas.

Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét tại các khu vực sa mạc, nơi mặt đất khó hấp thụ nhanh lượng nước đổ xuống. Những đợt mưa dữ dội có thể khiến nước dâng nhanh, gây ngập đường sá và ảnh hưởng đến hoạt động đi lại.

Nguy cơ ngập ven biển gia tăng

Bên cạnh mưa lớn và gió mạnh, ngập lụt ven biển đang là mối lo ngại đáng kể do ảnh hưởng của Rachel. Nguy cơ đặc biệt lớn tại những khu vực vốn đã chịu thiệt hại bởi sóng cao và thủy triều dâng bất thường trong những tháng gần đây.

Nước biển dâng có thể gây ngập đường sá và làm hư hại các công trình ven biển, nhất là vào những thời điểm thủy triều lên cao trong ngày 11 và 12/10.

Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cũng cảnh báo tình trạng sóng biển nguy hiểm có khả năng đe dọa tính mạng và dòng chảy xa bờ mạnh dọc bờ biển miền Nam California cùng phía Bắc bán đảo Baja California, Mexico, kéo dài đến ngày 12/10.

Tình hình ven biển California vốn đã đáng lo ngại do mực nước biển cao bất thường, một phần liên quan đến hiện tượng siêu El Niño mạnh gần mức kỷ lục tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Hiện tượng này góp phần làm mực nước biển cao hơn mức trung bình, gia tăng nguy cơ ngập lụt dọc bờ Tây nước Mỹ.

Tại một số nơi, nhà cửa đã bị biển cuốn mất. Những đợt sóng lớn từ các cơn bão mạnh ngoài khơi phía Đông Thái Bình Dương tiếp tục khiến tình trạng ngập lụt ven biển, đặc biệt ở miền Nam California, trở nên nghiêm trọng hơn.

NHC cho biết tình trạng ngập lụt ven biển nghiêm trọng đã xảy ra tại một số khu vực, với mực nước quan trắc cao hơn dự báo tới 1,5 feet (khoảng 46 cm). Cơ quan này cảnh báo các điều kiện nguy hiểm ven biển có thể tiếp diễn trong tuần tới, ngay cả khi hệ thống thời tiết suy yếu và tan dần trên khu vực Tây Nam nước Mỹ.

Nguồn: CNN