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Tổng số tiền nợ nước ngoài Ukraine phải trả trong năm 2026 là bao nhiêu?

| | Tài chính quốc tế

Dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine, hãng tin TASS mới đây đã nêu tổng số tiền nợ nước ngoài mà Ukraine phải trả trong năm 2026.

Thành phố Kiev của Ukraine.

Theo tính toán của hãng thông tấn TASS, dựa trên dữ liệu từ Bộ Tài chính Ukraine, trong năm 2026, Ukraine dự kiến sẽ phải chi trả tổng cộng 4,86 tỷ USD để thanh toán nợ nước ngoài.

Trong tổng số nghĩa vụ nợ này, phần tiền lãi phải trả chiếm 2,45 tỷ USD, phần còn lại là tiền gốc.

Các khoản trả nợ gốc sẽ bao gồm 490 triệu euro (550 triệu USD); 600 triệu USD và 1,26 tỷ quyền rút vốn đặc biệt (XDR) của IMF (tương đương 1,7 tỷ USD), nâng tổng số tiền phải trả lên 2,41 tỷ USD.

Các khoản thanh toán lãi sẽ bao gồm 220 triệu euro (246,6 triệu USD); 970 triệu USD, 40 triệu bảng Anh (52,90 triệu USD) và 0,56 tỷ XDR (756 triệu USD), tổng cộng là 2,45 tỷ USD.

Tính đến ngày 31/8, nợ nhà nước và nợ được chính phủ Ukraine bảo lãnh lên tới 9.603 nghìn tỷ hryvnia, tương đương 215,55 tỷ USD.

Theo tính toán của hãng thông tấn TASS, mỗi công dân Ukraine nợ đất nước mình 8.622 USD, với giả định dân số 25 triệu người và nợ công là 215,55 tỷ USD.

Nếu tính toán dựa trên dân số 22 triệu người, nợ quốc gia sẽ lên tới gần 9.800 USD/người.

Dù không có số liệu dân số chính xác, vào tháng 5/2026, Bộ trưởng Chính sách Xã hội, Gia đình và Thống nhất Ukraine Denis Ulyutin đã xác nhận, dân số thực tế tại các vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát hiện chỉ dao động trong khoảng 22 triệu đến 25 triệu người.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

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