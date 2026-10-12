Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 12/10 tại DOJI, Phú Quý, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 61 USD/ounce, tiếp tục đà tăng từ phiên trước đó khi giá dầu giảm, do hy vọng nguồn cung dầu diesel của Nga có thể giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu, giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát.

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,907 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng ﻿280.000 đồng.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Hôm thứ Sáu 9/10, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc cung cấp hàng trăm nghìn tấn dầu diesel, báo hiệu việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Moscow. Ông Donald Trump cũng tuyên bố rằng Nga và Ukraine đã đồng ý về một "lệnh ngừng bắn năng lượng" có hiệu lực ngay lập tức.

Ở diễn biến khác, các nhà đầu tư đang chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này, có thể cung cấp manh mối mới về động thái chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.

Bạc không tạo ra thu nhập định kỳ như trái phiếu. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc có thể cao hơn, khiến một bộ phận nhà đầu tư chuyển sang các tài sản sinh lời. Điều này có thể tạo sức ép lên giá bạc, đặc biệt khi đồng USD đồng thời mạnh lên.

Ngược lại, nếu lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, bạc có thể nhận được lực hỗ trợ. Khi đồng USD giảm giá, kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, dù mức độ tác động còn phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư và tình hình kinh tế toàn cầu.