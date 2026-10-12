Bảng giá xe máy Honda SH tháng 10/2026 mới nhất

Theo bảng giá trên website Honda Việt Nam, toàn bộ phiên bản SH125i, SH160i và SH350i giữ nguyên mức giá đã áp dụng từ tháng 7/2026. Đợt điều chỉnh gần nhất có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Khi đó, mỗi phiên bản tăng khoảng 196.000–200.000 đồng so với tháng 6/2026. Chẳng hạn, SH125i Tiêu chuẩn tăng từ 76.473.818 đồng lên 76.670.182 đồng, SH160i Tiêu chuẩn tăng từ 95.090.000 đồng lên 95.290.000 đồng.

SH125i/160i: đại lý bán cao hơn giá hãng 1–3,3 triệu đồng

Khảo sát tại một số đại lý HEAD ở TP.HCM và Hà Nội, công bố ngày 11/10/2026, cho thấy SH125i và SH160i được bán cao hơn giá đề xuất ở tất cả phiên bản. Mức chênh cao nhất là khoảng 3,3 triệu đồng, thuộc bản SH125i Thể thao. Mức thấp nhất là dưới 1 triệu đồng, thuộc bản SH125i Cao cấp.

Bảng giá Honda SH125i/160i tại đại lý tháng 10/2026 (đơn vị: đồng)

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch SH160i Thể thao 104.490.000 107.000.000 +2.510.000 SH160i Đặc biệt 103.990.000 106.000.000 +2.010.000 SH160i Cao cấp 102.790.000 105.000.000 +2.210.000 SH160i Tiêu chuẩn 95.290.000 97.000.000 +1.710.000 SH125i Thể thao 85.702.909 89.000.000 +3.297.091 SH125i Đặc biệt 85.212.000 87.000.000 +1.788.000 SH125i Cao cấp 84.033.818 85.000.000 +966.182 SH125i Tiêu chuẩn 76.670.182 78.000.000 +1.329.818

Lưu ý: Giá trên chưa gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Giá thực tế có thể khác tùy đại lý, màu xe và chương trình ưu đãi tại thời điểm mua.

SH125i/SH160i 2026 là mẫu xe đầu tiên của Honda Việt Nam dùng màn hình TFT, với kích thước 4,2 inch. Xe còn có cụm đèn LED mới, hộc đựng đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C, cốp dưới yên 28 lít và khóa thông minh Smart Key. SH160i dùng động cơ eSP+ 4 van, dung tích 156,9cc, công suất tối đa 12,4kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,8Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 2,34 lít/100km. Các bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao có phanh ABS hai bánh kèm hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Riêng SH160i có thêm kết nối Bluetooth với ứng dụng My Honda+.

SH350i: đại lý bán thấp hơn giá đề xuất tới 5,49 triệu đồng

Ngược với SH125i/160i, SH350i đang được đại lý bán dưới giá đề xuất ở cả ba phiên bản. Theo khảo sát cập nhật ngày 1/10/2026, bản Cao cấp có mức giảm lớn nhất là 5,49 triệu đồng.

Giá tham khảo SH350i tại đại lý tháng 10/2026 (đơn vị: đồng)

Phiên bản Giá đề xuất Giá đại lý Chênh lệch Thể thao 152.890.000 149.400.000 −3.490.000 Đặc biệt 152.390.000 148.900.000 −3.490.000 Cao cấp 151.390.000 145.900.000 −5.490.000

Lưu ý: Giá trên chưa gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Giá thực tế có thể khác tùy đại lý, màu xe và chương trình ưu đãi tại thời điểm mua.

Về Honda SH350i, đây là mẫu đắt nhất trong dòng SH lắp ráp trong nước. Xe dùng động cơ eSP+ dung tích 329,6cc, công suất tối đa 21,5kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 vòng/phút. Theo Honda Việt Nam, động cơ được phát triển theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Xe có phanh ABS hai kênh, hệ thống HSTC có thể bật hoặc tắt, kết nối Bluetooth, đèn soi cốp và cổng sạc USB Type-C. Khối lượng bản thân của xe là 172kg, bình xăng 9,3 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 3,63 lít/100km.

Từ ngày 1/10/2026, Honda Việt Nam áp dụng chương trình tặng voucher 50.000 đồng cho khách hàng bảo dưỡng định kỳ miễn phí đúng lịch tại HEAD. Một số đại lý có chương trình riêng “thu xe cũ, đổi xe mới” từ ngày 1/9 đến hết ngày 31/10/2026. Mức hỗ trợ tối đa là 2,5 triệu đồng khi mua SH125i/160i và 1 triệu đồng khi mua SH350i. Chương trình này do đại lý công bố, chưa có thông tin xác nhận từ Honda Việt Nam. Người mua cần hỏi rõ điều kiện tại từng cửa hàng.