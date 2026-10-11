Trung Quốc là 'ông trùm' nhưng Cuba đang ồ ạt nhập mặt hàng này từ Mỹ - 'Họ đang trở thành khách hàng quan trọng của chúng ta'

Cuba đang tăng mạnh sử dụng năng lượng mặt trời do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ ngăn chặn nguồn cung nhiên liệu đến nước này. Bất chấp lệnh cấm vận kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ đối với Cuba, lượng nhập khẩu công nghệ năng lượng mặt trời từ chính Mỹ lại đang tăng vọt.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ cho thấy kim ngạch xuất khẩu pin và mô-đun năng lượng mặt trời từ Mỹ sang Cuba đã vượt mốc 6,3 triệu USD trong 7 tháng đầu năm. Theo dữ liệu này, con số trên thể hiện mức tăng trưởng hàng năm lên tới 1.070%, trong khi lượng nhập khẩu thiết bị tương tự từ Trung Quốc lại giảm tới 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo ghi nhận Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp tấm pin và mô-đun năng lượng mặt trời lớn nhất cho Cuba, nhưng Mỹ hiện đang nổi lên như một nguồn cung thay thế cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trên đảo quốc này. Tình huống này có phần trớ trêu khi xét đến thái độ của Tổng thống Trump đối với các công nghệ năng lượng thay thế.

Một số ý kiến cho rằng đây là cách tiếp cận đúng đắn để đánh giá tính khả thi về mặt thương mại của các công nghệ như điện gió và điện mặt trời. Trong bối cảnh không có cơ chế trợ cấp, lệnh phong tỏa và cấm vận của Mỹ đã buộc Cuba phải tìm kiếm các phương thức phát điện thay thế để duy trì hoạt động, dù chỉ ở mức cầm chừng.

Ông John Kavulich, Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Kinh tế Mỹ-Cuba, chia sẻ: "Thật trớ trêu khi Cuba có thể trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng về năng lượng tái tạo cho các công ty Mỹ, nhất là khi xét đến quan điểm không mấy mặn mà của Nhà Trắng đối với lĩnh vực này".

Theo Tổng thống Miguel Diaz-Canel, hiện có 144 công trình điện mặt trời tại Cuba với tổng công suất 1.418 MW, đáp ứng 20% tổng nhu cầu điện năng của quốc gia. Tuy nhiên, như một nhà nghiên cứu từ Viện Năng lượng thuộc Đại học Texas nhận định việc mở rộng năng lượng mặt trời này đang được thực hiện không đúng cách.

Theo ông Jorge Pinon, lý do là vì Cuba không lắp đặt hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn để cung cấp điện dự phòng cho các tấm pin mặt trời vào ban đêm hoặc những ngày nhiều mây. Tuy nhiên, xét về điểm này, Cuba cũng không khác biệt nhiều so với châu Âu, nơi công suất lắp đặt pin mặt trời vượt xa công suất lưu trữ bằng pin. Ngoài ra, thiết bị lưu trữ pin nằm trong danh sách các mặt hàng mà các công ty Mỹ bị cấm xuất khẩu sang Cuba theo chế độ trừng phạt của Mỹ đối với quốc đảo này. Nói cách khác, người dân Cuba thực sự không có lựa chọn nào khác trong vấn đề pin lưu trữ.

Trong khi đó, Mỹ vẫn không hề nới lỏng các biện pháp của mình. Tuần này, lực lượng chức năng Mỹ đã tịch thu lô nhiên liệu sinh học trị giá 3 triệu USD đang trên đường vận chuyển đến quốc đảo này. Theo tin từ Reuters, số nhiên liệu này được chia thành 90 lô hàng riêng biệt.

Cuba tự sản xuất được khoảng 40% lượng dầu thô cần thiết cho nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của mình—một yếu tố giúp đất nước này duy trì hoạt động trong bối cảnh các nhà cung cấp trước đây đã rút lui vì lo ngại các đe dọa áp thuế nặng nề từ Mỹ nếu họ tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho hòn đảo.