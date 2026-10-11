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Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ?

| | Thị trường

Thay vì chỉ đơn thuần trưng bày sản phẩm, Bose Store Lotte Mall West Lake được bố trí để khách hàng có thể trực tiếp nghe thử và trải nghiệm nhiều nhóm thiết bị khác nhau.

Ngày 10/10, Bose chính thức khai trương cửa hàng mới tại Lotte Mall West Lake, Hà Nội. Đây là một trong những điểm bán và trải nghiệm sản phẩm của thương hiệu âm thanh Mỹ tại thị trường Việt Nam.

Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ? - Ảnh 1.

Bose được thành lập tại Mỹ vào năm 1964 bởi Tiến sĩ Amar G. Bose. Trong hơn 60 năm hoạt động, hãng phát triển nhiều nhóm sản phẩm khác nhau, từ tai nghe chống ồn, tai nghe không dây đến loa di động, loa gia đình và soundbar.

Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ? - Ảnh 2.

Khác với mô hình cửa hàng chỉ tập trung trưng bày sản phẩm, không gian tại Lotte Tây Hồ được bố trí để khách hàng có thể trực tiếp nghe thử và trải nghiệm nhiều nhóm thiết bị khác nhau.

Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ? - Ảnh 3.

Các sản phẩm được trưng bày tại cửa hàng gồm tai nghe chống ồn QuietComfort, tai nghe Open Ear, loa Bluetooth di động, loa gia đình, soundbar và một số thiết bị phục vụ nhu cầu giải trí tại nhà.

Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ? - Ảnh 4.

Việc cho phép khách hàng trực tiếp thử sản phẩm cũng là điểm đáng chú ý của showroom mới. Với tai nghe, người dùng có thể kiểm tra cảm giác đeo, khả năng chống ồn hoặc cách âm thanh thay đổi trong từng chế độ. Với loa và soundbar, trải nghiệm thực tế giúp hình dung rõ hơn về chất âm cũng như mức độ phù hợp với không gian sử dụng.

Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ? - Ảnh 5.

Một khu vực đáng chú ý khác là phòng trải nghiệm âm thanh gia đình được bố trí riêng bên trong showroom. Không gian này mô phỏng cách các thiết bị âm thanh được sử dụng trong môi trường gia đình thực tế, thay vì chỉ nghe thử từng sản phẩm tại quầy.

Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ? - Ảnh 6.

Tại đây, người dùng có thể trải nghiệm các thiết bị như soundbar và loa trong một không gian gần với phòng khách, qua đó dễ hình dung hơn về cách âm thanh thể hiện khi xem phim, nghe nhạc hoặc giải trí tại nhà.

Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ? - Ảnh 7.

Trong số các dòng sản phẩm được trưng bày, tai nghe chống ồn vẫn là nhóm thiết bị quen thuộc nhất gắn với tên tuổi Bose.

Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ? - Ảnh 8.

Một phần khác của cửa hàng dành cho các dòng loa Bluetooth và thiết bị âm thanh gia đình. Danh mục tại showroom vì vậy trải từ những thiết bị cá nhân như tai nghe đến các sản phẩm phục vụ không gian sống.

Có gì tại showroom Bose vừa khai trương ở Lotte Tây Hồ? - Ảnh 9.

Trước đó tại Việt Nam, Bose đã có mở một số Bose Store trải nghiệm sản phẩm tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Việc mở thêm Bose Store Lotte Tây Hồ bổ sung một địa điểm để người dùng Hà Nội có thể trực tiếp tiếp cận các dòng sản phẩm của B ose, thay vì chỉ tham khảo thông số hoặc mua qua các kênh trực tuyến. 

 

Tuấn Đăng

Việt Nam hàng ngày

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