Top 10 xe bán chạy nhất tại Việt Nam T9/2026: Một cái tên gây bất ngờ lớn

Bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2026 cho thấy sự áp đảo của các mẫu xe điện. Trong đó, VinFast chiếm 4 vị trí dẫn đầu với VF 3 (6.474 xe), Limo Green (5.027 xe), VF 6 (3.083 xe) và VF 5 (2.472 xe). Riêng VF 8 cũng góp mặt ở vị trí thứ 7 với 1.494 xe, khẳng định sức hút ngày càng lớn của thương hiệu Việt trong nhóm xe điện.

Sự xuất hiện của mẫu SUV điện cỡ D này với doanh số tăng mạnh so với tháng trước có thể coi là bất ngờ lớn trong top 10.

VF 8 hiện đang trong giai đoạn trả cọc và nhiều khả năng, mẫu xe này sẽ tiếp tục có những vị trí tốt trong các tháng tiếp theo bởi theo công bố trước đó, hãng nhận hơn 12.800 đơn đặt hàng có cọc chỉ sau 8 ngày đầu mở bán.

Ở nhóm xe xăng, Toyota Yaris Cross và Innova Cross lần lượt đứng thứ 6 và 8. Mazda CX-5 và Mitsubishi Xforce duy trì phong độ ổn định trong top 10, cho thấy phân khúc SUV/CUV cỡ vừa vẫn giữ được sức hút.

Bảng xếp hạng trong tháng này thiếu đi những cái tên đến Ford hay nhóm xe Hàn phần nào cho thấy sự thống trị tuyệt đối của xe điện VinFast và các mẫu xe Nhật Bản.

Nhìn tổng thể, thị trường ô tô Việt Nam tháng 9/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với tổng doanh số ước tính hơn 44.000 xe, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng xe điện, SUV/CUV và các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ tiếp tục là động lực chính, trong khi các hãng xe truyền thống buộc phải đẩy mạnh ưu đãi và cải tiến sản phẩm để giữ thị phần.