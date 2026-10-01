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Sự thật phía sau 100.000 tỷ bán ròng của khối ngoại: Hơn 23.400 tỷ đồng mua vào không được thống kê

| | Doanh nghiệp

Một phần đáng kể giá trị bán ra thực chất đã ngay lập tức quay lại thị trường thông qua các đợt IPO, mua cổ phần phát hành thêm - vốn không được thể hiện trong các dữ liệu giao dịch mua bán của Sở giao dịch chứng khoán.

Khối ngoại bán ròng gần 100.000 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tổng cộng gần 98.300 tỷ đồng trên ba sàn chứng khoán. Cả 9 tháng đều ghi nhận khối ngoại bán ròng, với 5 tháng liên tiếp từ tháng 3/2026 đến tháng 7/2026, khối ngoại bán ròng trên 10.000 tỷ đồng.

Bán ròng gần 100.000 tỷ từ đầu năm, nhà đầu tư ngoại đã âm thầm mua vào hơn 23.400 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cùng thời gian này, các đợt huy động vốn của doanh nghiệp vẫn thu hút tiền từ khối ngoại. Theo số liệu thống kê các đợt đã hoàn thành, nhà đầu tư nước ngoài chi tổng cộng 23.407 tỷ đồng mua cổ phiếu tại 22 doanh nghiệp, thông qua chào bán lần đầu ra công chúng, phát hành riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Với nguồn tiền có hạn, nhà đầu tư có thể phải bán bớt cổ phiếu đang nắm giữ để lấy tiền tham gia các đợt chào bán mới. Trường hợp giá phát hành riêng lẻ thấp hơn thị giá, cổ đông hiện hữu có thể bán cổ phiếu trên sàn rồi đăng ký mua cổ phiếu phát hành với giá thấp hơn. Khi đó, dù tiền bán cổ phiếu được dùng để mua cổ phiếu mới, nhưng nhà đầu tư vẫn bán ròng trên sàn.

5 doanh nghiệp có số tiền khối ngoại mua hơn 1.000 tỷ đồng

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Điện Máy Xanh có tổng giá trị 13.315 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua 9.720 tỷ đồng, tương đương 73% tổng giá trị đợt chào bán.

Riêng thương vụ Điện Máy Xanh đã chiếm khoảng 41,5% tổng giá trị khối ngoại tham gia các đợt huy động vốn trong 9 tháng đầu năm 2026.

Sau Điện Máy Xanh là BIDV, nhưng tiền được huy động qua một hình thức khác: phát hành riêng lẻ. Trong tổng giá trị phát hành 10.063 tỷ đồng, nhà đầu tư nước ngoài tham gia 4.510 tỷ đồng, tương ứng 45% tổng giá trị.

Sau hai doanh nghiệp này là SSI và MBB, lần lượt ghi nhận giá trị khối ngoại mua vào là 1.929 tỷ đồng và 1.749 tỷ đồng.

SHB là mã còn lại có giá trị khối ngoại mua trên 1.000 tỷ đồng, đạt 1.159 tỷ đồng. Tính chung 5 doanh nghiệp có giá trị khối ngoại mua lớn nhất, nhà đầu tư nước ngoài đã chi 19.067 tỷ đồng, chiếm 81,45% tổng giá trị.

Bán ròng gần 100.000 tỷ từ đầu năm, nhà đầu tư ngoại đã âm thầm mua vào hơn 23.400 tỷ đồng - Ảnh 2.

Xét về tỷ lệ, những doanh nghiệp có giá trị nhà đầu tư nước ngoài mua trên tổng giá phát hành lớn nhất là Chứng khoán Phú Hưng (98%), Điện Máy Xanh (73%), Đạt Phương Group (64%), Tập đoàn VinaLiving (61%),...

Chào bán lần đầu ra công chúng thu hút gần 10.800 tỷ đồng 

Bán ròng gần 100.000 tỷ từ đầu năm, nhà đầu tư ngoại đã âm thầm mua vào hơn 23.400 tỷ đồng - Ảnh 3.

Xét theo phương thức phát hành, các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thu hút nhiều tiền từ khối ngoại nhất, đạt 10.797 tỷ đồng, chiếm 46% tổng giá mua vào của nhà đầu tư nước ngoài.

DMX đóng góp phần lớn số tiền này. Các đợt chào bán của Hạ tầng Gelex, F88, Nông nghiệp Hòa Phát và DatViet VAC thu hút thêm tổng cộng 1.077 tỷ đồng từ nhà đầu tư nước ngoài.

Phát hành riêng lẻ thu hút 6.657 tỷ đồng từ khối ngoại, chiếm 28%. BID là thương vụ lớn nhất trong nhóm này, đóng góp 4.510 tỷ đồng. Phần còn lại đến từ SHB, Chứng khoán Phú Hưng, Đạt Phương Group, Tập đoàn VinaLiving. 

Số tiền nhà đầu tư ngoại mua từ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 5.953 tỷ đồng. Các thương vụ lớn nhất đến từ SSI, MBB. 

Ngọc Điệp

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