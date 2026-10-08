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Bất ngờ ngược đời vừa diễn ra tại SXKD VinFast sau vụ sáp nhập và tăng vốn lên 214.000 tỷ

| | Doanh nghiệp

Bất ngờ ngược đời vừa diễn ra tại SXKD VinFast sau vụ sáp nhập và tăng vốn lên 214.000 tỷ

VinFast từng tuyên bố sáp nhập với công ty Tương Lai và Tương Lai sẽ chấm dứt, tuy nhiên, thực tế đã đi ngược với thông báo này.

Ngày 26/9, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Trading & Production - VFTP) đã thông qua việc sáp nhập Công ty CP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Công ty Tương Lai).

Sau khi hoàn tất sáp nhập, Công ty Tương Lai sẽ chấm dứt tồn tại.

Thực tế, việc tái cơ cấu có bất ngờ. Công ty Tương Lai lại "làm chủ" VinFast. Cụ thể, ﻿đầu tháng 10, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, tức là mảng sản xuất của xe điện VinFast, có công bố về thay tên.

Bất ngờ ngược đời vừa diễn ra tại SXKD VinFast sau vụ sáp nhập và tăng vốn lên 214.000 tỷ- Ảnh 1.

﻿CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã đổi tên thành CTCP Sản xuất, Đầu tư và Phát triển Tương Lai (Future VN JSC).

Trước khi có diễn biến bất ngờ này, ﻿CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã nâng vốn điều lệ lên 214.009,8 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Việc tăng vốn này khớp với vụ sáp nhập Tương Lai vào VinFast.

Tại Việt Nam, thương hiệu VinFast giờ sẽ gắn liền với CTCP VinFast Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Phạm Nhật Quân Anh.

Trước đó, ngày 29/9/2026, VinFast Việt Nam tăng vốn điều lệ từ hơn 10.183 tỷ đồng lên hơn 35.183 tỷ đồng, bổ sung thêm 25.000 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp được ghi nhận bằng đồng Việt Nam.

Sau đợt tăng vốn, vốn tư nhân trong nước chiếm 98,472%, còn vốn nước ngoài chiếm 1,528%. Cổ đông nước ngoài duy nhất là VinFast Auto Ltd., có trụ sở tại Singapore, sở hữu hơn 53,75 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng giá trị vốn góp hơn 537,5 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của pháp nhân này giảm từ gần 5,28% xuống 1,528%.

Trong cơ cấu mới, VinFast Việt Nam tiếp nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển toàn cầu, dịch vụ hậu mãi, kinh doanh bán hàng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh là con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng là nhà sáng lập VinFast ﻿và Vingroup.

Trí Đức

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