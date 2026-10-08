Lynk & Co kích cầu mua xe cận kề dịp cuối năm

Với mức hỗ trợ cao nhất hơn 100 triệu đồng cùng hàng loạt quà tặng đi kèm, chính sách mới giúp người dùng tối ưu hóa cả về chi phí lẫn quyền lợi khi sở hữu các dòng xe của hãng.

Trợ lực tài chính mạnh tay

Dịp cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu sở hữu ô tô tăng cao. Để kích cầu thị trường, Lynk & Co áp dụng các gói giảm giá và hỗ trợ trực tiếp vào chi phí lăn bánh cho nhiều dòng xe. Nổi bật nhất trong đợt ưu đãi này là mẫu PHEV cao cấp Lynk & Co 08 (2025) phiên bản Pro với mức giảm trực tiếp 100 triệu đồng. Phiên bản Halo của dòng xe này cũng được giảm 50 triệu đồng. Cả hai đều được kèm theo gói bảo hiểm thân vỏ Tasco có thể linh hoạt quy đổi thành tiền mặt.

Ở phân khúc xe đô thị năng động, mẫu SUV Lynk & Co 06 giúp khách hàng tiết kiệm một khoản lớn với mức ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Đại diện Lynk & Co cho biết, việc phân phối đầy đủ các tùy chọn từ động cơ đốt trong truyền thống, hybrid đến thuần điện giúp hãng đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Đi kèm với đó là chuỗi ưu đãi đồng bộ, từ các gói phụ kiện cao cấp trị giá 24 triệu đồng dành cho dòng sedan 03 (gồm phim cách nhiệt, camera hành trình, thảm sàn, 1 năm bảo hiểm) cho đến các bộ sạc cầm tay 3,5 kW và sạc treo tường 7 kW (trị giá 5 triệu đồng) dành tặng khách mua xe thuần điện 02 và các bản PHEV 08.

Tối ưu quyền lợi thông qua hệ sinh thái dịch vụ

Không chỉ kích cầu bằng việc giảm chi phí ban đầu, Lynk & Co khẳng định định vị thương hiệu hướng tới trải nghiệm khách hàng cao cấp thông qua hệ sinh thái dịch vụ dài hạn.

Với mẫu xe thuần điện 02, người dùng được tặng gói bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 120.000 km, 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco (cùng trị giá 12 triệu đồng) và gói cứu hộ VETC RSA 6 năm. Mẫu 08 (2026) cũng mang đến sự an tâm với quyền lợi bảo dưỡng 6 năm (hoặc 60.000 km) và 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị quy đổi 30 triệu đồng.

Đặc biệt, chủ nhân của dòng xe flagship Lynk & Co 900 được tận hưởng loạt dịch vụ đẳng cấp nhất. Khách hàng mua xe trong tháng 10 không chỉ được miễn phí lắp đặt sạc treo tường, tặng thảm sàn, miễn phí bảo dưỡng 6 năm (hoặc 80.000 km), mà còn nhận gói spa chăm sóc xe chuyên sâu trong 6 năm liên tiếp. Sự hỗ trợ từ hệ sinh thái Tasco thông qua việc tặng 1 triệu đồng vào tài khoản VETC, gói cứu hộ 6 năm và 1 năm bảo hiểm càng làm gia tăng giá trị trọn vẹn cho người dùng.

Bên cạnh chính sách ưu đãi, hạ tầng phục vụ khách hàng cũng sẵn sàng cho dịp cao điểm. Với hệ thống 41 showroom rộng khắp các thành phố lớn cùng mạng lưới 70 trụ sạc (bao gồm 35 trụ DC từ Tasco Auto và 35 trụ đa dạng công năng từ Esky), Lynk & Co đảm bảo mang lại sự thuận tiện tối đa cho chủ xe trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng dịch vụ chính hãng.