Tập đoàn Châu Âu dự kiến rót 1,2 tỷ euro vào Việt Nam, muốn làm "bệnh viện trên biển" tại Phú Quốc

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Chiều 7/10, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

Theo ông César Louis-Philip Marseille, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của VAMED tại Đông Nam Á. Tập đoàn dự kiến đầu tư 1,2 tỷ euro vào Việt Nam trong 5 năm tới, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy chuyển giao kiến thức, công nghệ.

Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

VAMED mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam thông qua các dự án tín dụng ưu đãi, hợp tác công - tư (PPP) và hợp tác với các đối tác tư nhân; đồng thời cung cấp các sản phẩm y tế từ Áo và Đức cho các đối tác tại Việt Nam.

Tập đoàn cũng đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nếu các điều kiện cho phép. Theo đại diện VAMED, đây là mô hình mới, có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân và góp phần tăng cường năng lực y tế cho Việt Nam.

Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao ý tưởng tàu bệnh viện của VAMED. Với đường bờ biển dài, nhiều đảo và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng, Việt Nam có điều kiện nghiên cứu các mô hình y tế cơ động trên biển, trong đó có khả năng ứng phó với thiên tai, thảm họa.

Ý tưởng phát triển tàu y tế tại Phú Quốc cũng phù hợp với định hướng kết hợp y tế và du lịch của Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam sẽ tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng lưu ý việc nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại đây cần hướng tới mục tiêu lâu dài, không chỉ phục vụ riêng APEC mà còn góp phần tăng cường năng lực y tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị VAMED khẩn trương hoàn thiện đề án chi tiết, làm rõ các phương án về công nghệ, vận hành và cơ chế thực hiện.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang đánh giá giải pháp tàu bệnh viện, làm rõ các vấn đề về tính khả thi, kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và những điều kiện cần thiết để triển khai.

UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ, điều kiện và thủ tục đầu tư đối với dự án.

Bên cạnh dự án tàu bệnh viện, Phó Thủ tướng đề nghị VAMED nghiên cứu khả năng đầu tư hệ thống y tế dưỡng lão tại Việt Nam.

VAMED xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1997. Trong gần 30 năm, Tập đoàn đã triển khai nguồn vốn ODA khoảng 158 triệu euro, thực hiện 10 dự án trọng điểm, góp phần nâng cấp trang thiết bị y tế cho 15 bệnh viện quân y, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và lò đốt chất thải y tế cho 25 cụm bệnh viện tuyến tỉnh.